Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Torremolinos destinará 2,2 millones de euros a un nuevo plan de asfaltado, el tercero que impulsa el equipo de gobierno liderado por Margarita del Cid, y que abarcará una superficie total de 67.069,55 metros cuadrados en distintos puntos del municipio.

La intervención contempla actuaciones y mejoras en todas las zonas del municipio, dentro de la estrategia municipal de mejora de la vía pública, conservación urbana y modernización de los espacios de uso cotidiano. El plan de asfaltado también incluye el tramo de la MA-20 situado en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga, dando solución a una vía que presenta un importante deterioro del firme, con fisuras, baches y desgranamiento que afectan a la seguridad vial y a la imagen de uno de los accesos al municipio: El Ayuntamiento ha publicado la licitación de esta actuación que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y un importe de 2.211.944,78 euros, IVA incluido. Las ofertas para este contrato se pueden presentar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 22 de septiembre.