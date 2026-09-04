Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Virus del NiloAlquiler: Málaga y Marbella, en el top 15 de ciudades más carasOrden de detención sobre los Al-ThaniElisa Pérez de Siles entrega su acta de concejalaReapertura del Hospital PascualLoren y la situación económica del Málaga CFDemolición del Hotel IbisEl parque Alfonso XII continúa cerrado
instagramlinkedin

Obras

Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado

El nuevo plan de asfaltado, el tercero del equipo de gobierno, contempla mejoras en todas las zonas de Torremolinos

Nuevo plan de asfaltado para las calles de Torremolinos.

Nuevo plan de asfaltado para las calles de Torremolinos. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos destinará 2,2 millones de euros a un nuevo plan de asfaltado, el tercero que impulsa el equipo de gobierno liderado por Margarita del Cid, y que abarcará una superficie total de 67.069,55 metros cuadrados en distintos puntos del municipio.

La intervención contempla actuaciones y mejoras en todas las zonas del municipio, dentro de la estrategia municipal de mejora de la vía pública, conservación urbana y modernización de los espacios de uso cotidiano. El plan de asfaltado también incluye el tramo de la MA-20 situado en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga, dando solución a una vía que presenta un importante deterioro del firme, con fisuras, baches y desgranamiento que afectan a la seguridad vial y a la imagen de uno de los accesos al municipio: El Ayuntamiento ha publicado la licitación de esta actuación que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y un importe de 2.211.944,78 euros, IVA incluido. Las ofertas para este contrato se pueden presentar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 22 de septiembre.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: 'Lo hemos perdido todo, no tenemos casa
  2. Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
  3. Los ocho delfines de Selwo Marina se quedan sin plan de regreso a Francia tras renunciar Beauval
  4. Juan Carmona, el último vigilante del Tívoli: 'Yo antes de trabajar aquí fui un niño que veía esto como un mundo mágico
  5. Alcampo abrirá en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía
  6. Detenido en Estepona un 'arquitecto financiero' que blanqueó 4 millones de euros del narcotráfico comprando viviendas en la Costa del Sol
  7. Muere la madre de los dos niños fallecidos en el incendio de un bloque de viviendas de Benalmádena
  8. Polémica en Fuengirola por una persona sin hogar: “Está desnudo y hace sus necesidades por todas partes”

Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado

Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado

Fuengirola convoca 14 nuevas plazas de Policía Local para reforzar su plantilla

Fuengirola convoca 14 nuevas plazas de Policía Local para reforzar su plantilla

Mijas multa a FCC con más de 6 millones por incumplimientos en la limpieza: el contrato podría llegar a rescindirse

Leo Harlem recibirá el Premio ‘Una Vida de Cine’ del Festival de Benalmádena

Leo Harlem recibirá el Premio ‘Una Vida de Cine’ del Festival de Benalmádena

Torremolinos sale a la calle en apoyo a Ceuta en una concentración que reúne a unas 3.500 personas

Torremolinos sale a la calle en apoyo a Ceuta en una concentración que reúne a unas 3.500 personas

La 'Gran Espetada' de Estepona: 350 kilos de sardinas asadas gratis por maestros espeteros de Málaga

La 'Gran Espetada' de Estepona: 350 kilos de sardinas asadas gratis por maestros espeteros de Málaga

Fuengirola inicia su "mayor inversión": 48,7 millones para un megaparking, un nuevo estadio y los juzgados

Fuengirola inicia su "mayor inversión": 48,7 millones para un megaparking, un nuevo estadio y los juzgados

Fuengirola, Cártama y Campanillas: las zonas de Málaga en alerta por el virus del Nilo

Fuengirola, Cártama y Campanillas: las zonas de Málaga en alerta por el virus del Nilo
Tracking Pixel Contents