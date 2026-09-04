Obras
Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado
El nuevo plan de asfaltado, el tercero del equipo de gobierno, contempla mejoras en todas las zonas de Torremolinos
El Ayuntamiento de Torremolinos destinará 2,2 millones de euros a un nuevo plan de asfaltado, el tercero que impulsa el equipo de gobierno liderado por Margarita del Cid, y que abarcará una superficie total de 67.069,55 metros cuadrados en distintos puntos del municipio.
La intervención contempla actuaciones y mejoras en todas las zonas del municipio, dentro de la estrategia municipal de mejora de la vía pública, conservación urbana y modernización de los espacios de uso cotidiano. El plan de asfaltado también incluye el tramo de la MA-20 situado en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga, dando solución a una vía que presenta un importante deterioro del firme, con fisuras, baches y desgranamiento que afectan a la seguridad vial y a la imagen de uno de los accesos al municipio: El Ayuntamiento ha publicado la licitación de esta actuación que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y un importe de 2.211.944,78 euros, IVA incluido. Las ofertas para este contrato se pueden presentar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 22 de septiembre.
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