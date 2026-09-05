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Muere ahogado un hombre de 77 años en una playa de Benalmádena

El fallecido, de nacionalidad francesa, fue encontrado en la orilla de la playa La Verdad antes de la apertura del servicio de salvamento

Playa de la Verdad de Benalmádena

Playa de la Verdad de Benalmádena / L.O.

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La Opinión

Un hombre de 77 años y nacionalidad francesa ha fallecido este sábado tras ser localizado en el agua en la playa La Verdad de Benalmádena, a la altura de la zona del hotel Sunset.

El suceso se produjo antes del horario de apertura del servicio de Salvamento, Socorrismo y Asistencia Sanitaria de las playas del municipio, cuando el hombre fue encontrado en la orilla en situación de parada cardiorrespiratoria.

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Según han informado fuentes municipales, los equipos desplazados realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió alrededor de las 12.00 horas el aviso por parte del equipo de salvamento, que alertó del hallazgo de una persona inconsciente y confirmó posteriormente el fallecimiento.

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