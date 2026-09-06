Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un hombre ahogado en BenalmádenaCurso escolar en MálagaEducación especialCaída de ramasConsumo de aguaColisión frontal en CasaresCrónica de la Goyesca de RondaLa previa del Málaga-Levante
instagramlinkedin

Serie

Finaliza el rodaje de la miniserie sobre Chiquito de la Calzada: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio"

La producción de RTVE 'Chiquito el Grande', protagonizada por Alfonso Sánchez, culmina sus grabaciones tras pasar por Málaga, Torremolinos y Sevilla para recorrer más de seis décadas de la vida del humorista

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Chiquito de la Calzada volverá a las pantallas reviviendo una de las figuras más destacadas del humor en España. La miniserie de RTVE 'Chiquito el Grande', dedicada a la vida de Chiquito de la Calzada, ha puesto punto final a varias semanas de grabaciones en Andalucía, después de pasar por diferentes localizaciones de Málaga y Sevilla y de afrontar su recta final en la Costa del Sol.

Mundoficción Producciones ha compartido en sus redes sociales el final de una grabación que ha tenido a Alfonso Sánchez convertido en Gregorio Sánchez Fernández, además de implicado en el proyecto como codirector, coguionista y coproductor. En el vídeo difundido por la productora en X, el propio actor pone voz a este cierre después de semanas metido en la piel de uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular española.

La implicación de Sánchez con el proyecto va, de hecho, más allá de interpretar sus gestos, su manera de hablar o sus célebres expresiones. El actor ha explicado durante el rodaje cuál era la intención con la que afrontaban la historia: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio".

Una declaración que resume el planteamiento de una miniserie que pretende descubrir al hombre que existía detrás de Chiquito de la Calzada y no quedarse únicamente con el humorista que revolucionó la televisión española durante los años 90.

Torremolinos, escenario de la recta final

Antes de culminar las grabaciones, el equipo de 'Chiquito el Grande' ha trabajado en Torremolinos, uno de los lugares más ligados a la trayectoria profesional de Gregorio Sánchez antes de convertirse en una estrella televisiva.

La Carihuela acogió esta misma semana escenas protagonizadas por Alfonso Sánchez e Inma Cuevas, que interpreta a Pepita, la mujer de Chiquito. Allí se recrearon momentos correspondientes a la última etapa de la vida del humorista.

La elección de Torremolinos tiene también una importante relación con los años anteriores a aquella explosión de popularidad. Mucho antes del "fistro", el "pecador" o el "hasta luego, Lucas", Chiquito pasó décadas dedicado al flamenco y actuó en los tablaos de la Costa del Sol durante el auge turístico de los años 60 y 70. Precisamente esa parte menos conocida de su biografía ocupa un lugar destacado en la producción.

Del cantaor Gregorio Sánchez al fenómeno Chiquito

RTVE anunció a finales de julio el inicio del rodaje de 'Chiquito el Grande', una comedia dramática formada por dos capítulos de 90 minutos que recorrerá más de seis décadas de la vida del artista malagueño.

La historia arranca en la Málaga de la posguerra, cuando un joven Gregorio Sánchez comenzaba a abrirse camino en la música, para posteriormente dar el salto a la televisión que lo convirtió en uno de los grandes fenómenos humorísticos de la década de los 90.

Con este recorrido, la producción se detiene tanto en la vida delante de las pantallas del artista que le permitió alcanzar el éxito, como en su vida tras ellas y su relación con Pepita. De esta manera, se pretende realizar un retrato de Chiquito como humorista exitoso y como hombre humilde para entender como terminó conquistando a todo un país.

Un reparto con marcado acento andaluz

Alfonso Sánchez e Inma Cuevas encabezan un reparto en el que también figuran Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado.

La dirección está compartida por Jacobo Martos y Alfonso Sánchez, mientras que el guion corre a cargo de Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez. Se trata de una coproducción de Warner Bros. ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE.

El proyecto se ha rodado íntegramente en Andalucía, con un equipo técnico y artístico mayoritariamente andaluz. Las grabaciones han utilizado localizaciones capaces de reconstruir desde la Málaga de la posguerra hasta los tablaos de Torremolinos y los escenarios vinculados al nacimiento del fenómeno televisivo de los años 90. El Centro de Producción de RTVE en Andalucía, en Sevilla, también ha acogido parte de las escenas.

Noticias relacionadas y más

Con el rodaje ya concluido, 'Chiquito el Grande' deja atrás las cámaras y entra en la siguiente fase de producción.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
  2. Los ocho delfines de Selwo Marina se quedan sin plan de regreso a Francia tras renunciar Beauval
  3. Juan Carmona, el último vigilante del Tívoli: 'Yo antes de trabajar aquí fui un niño que veía esto como un mundo mágico
  4. Alcampo abrirá en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía
  5. Detenido en Estepona un 'arquitecto financiero' que blanqueó 4 millones de euros del narcotráfico comprando viviendas en la Costa del Sol
  6. Polémica en Fuengirola por una persona sin hogar: “Está desnudo y hace sus necesidades por todas partes”
  7. Un hombre mata a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella
  8. Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del Sol: tenían una guardería de droga en Torremolinos

Finaliza el rodaje de la miniserie sobre Chiquito de la Calzada: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio"

Finaliza el rodaje de la miniserie sobre Chiquito de la Calzada: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio"

Muere ahogado un hombre de 77 años en una playa de Benalmádena

Muere ahogado un hombre de 77 años en una playa de Benalmádena

El Kanka, Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio actuarán en la Feria de San Miguel de Torremolinos

El Kanka, Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio actuarán en la Feria de San Miguel de Torremolinos

Fuengirola invierte 831.000 euros en sus colegios antes de la vuelta a las aulas: estas son las mejoras

Fuengirola invierte 831.000 euros en sus colegios antes de la vuelta a las aulas: estas son las mejoras

Más de 50 obras antes de la vuelta al cole: así se han renovado los colegios de Torremolinos

Más de 50 obras antes de la vuelta al cole: así se han renovado los colegios de Torremolinos

Estepona reabre al tráfico y a los peatones el entorno de la iglesia del Carmen tras las obras

Estepona reabre al tráfico y a los peatones el entorno de la iglesia del Carmen tras las obras

Mijas activa autobuses lanzadera para la feria desde La Cala, Las Lagunas, Osunillas y la cantera

Mijas activa autobuses lanzadera para la feria desde La Cala, Las Lagunas, Osunillas y la cantera

Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado

Torremolinos invertirá 2,2 millones en su tercer plan de asfaltado
Tracking Pixel Contents