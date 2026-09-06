Finaliza el rodaje de la miniserie sobre Chiquito de la Calzada: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio"

Chiquito de la Calzada volverá a las pantallas reviviendo una de las figuras más destacadas del humor en España. La miniserie de RTVE 'Chiquito el Grande', dedicada a la vida de Chiquito de la Calzada, ha puesto punto final a varias semanas de grabaciones en Andalucía, después de pasar por diferentes localizaciones de Málaga y Sevilla y de afrontar su recta final en la Costa del Sol.

Mundoficción Producciones ha compartido en sus redes sociales el final de una grabación que ha tenido a Alfonso Sánchez convertido en Gregorio Sánchez Fernández, además de implicado en el proyecto como codirector, coguionista y coproductor. En el vídeo difundido por la productora en X, el propio actor pone voz a este cierre después de semanas metido en la piel de uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular española.

La implicación de Sánchez con el proyecto va, de hecho, más allá de interpretar sus gestos, su manera de hablar o sus célebres expresiones. El actor ha explicado durante el rodaje cuál era la intención con la que afrontaban la historia: "Queremos homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio".

Una declaración que resume el planteamiento de una miniserie que pretende descubrir al hombre que existía detrás de Chiquito de la Calzada y no quedarse únicamente con el humorista que revolucionó la televisión española durante los años 90.

Torremolinos, escenario de la recta final

Antes de culminar las grabaciones, el equipo de 'Chiquito el Grande' ha trabajado en Torremolinos, uno de los lugares más ligados a la trayectoria profesional de Gregorio Sánchez antes de convertirse en una estrella televisiva.

La Carihuela acogió esta misma semana escenas protagonizadas por Alfonso Sánchez e Inma Cuevas, que interpreta a Pepita, la mujer de Chiquito. Allí se recrearon momentos correspondientes a la última etapa de la vida del humorista.

La elección de Torremolinos tiene también una importante relación con los años anteriores a aquella explosión de popularidad. Mucho antes del "fistro", el "pecador" o el "hasta luego, Lucas", Chiquito pasó décadas dedicado al flamenco y actuó en los tablaos de la Costa del Sol durante el auge turístico de los años 60 y 70. Precisamente esa parte menos conocida de su biografía ocupa un lugar destacado en la producción.

Del cantaor Gregorio Sánchez al fenómeno Chiquito

RTVE anunció a finales de julio el inicio del rodaje de 'Chiquito el Grande', una comedia dramática formada por dos capítulos de 90 minutos que recorrerá más de seis décadas de la vida del artista malagueño.

La historia arranca en la Málaga de la posguerra, cuando un joven Gregorio Sánchez comenzaba a abrirse camino en la música, para posteriormente dar el salto a la televisión que lo convirtió en uno de los grandes fenómenos humorísticos de la década de los 90.

Con este recorrido, la producción se detiene tanto en la vida delante de las pantallas del artista que le permitió alcanzar el éxito, como en su vida tras ellas y su relación con Pepita. De esta manera, se pretende realizar un retrato de Chiquito como humorista exitoso y como hombre humilde para entender como terminó conquistando a todo un país.

Un reparto con marcado acento andaluz

Alfonso Sánchez e Inma Cuevas encabezan un reparto en el que también figuran Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado.

La dirección está compartida por Jacobo Martos y Alfonso Sánchez, mientras que el guion corre a cargo de Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez. Se trata de una coproducción de Warner Bros. ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE.

El proyecto se ha rodado íntegramente en Andalucía, con un equipo técnico y artístico mayoritariamente andaluz. Las grabaciones han utilizado localizaciones capaces de reconstruir desde la Málaga de la posguerra hasta los tablaos de Torremolinos y los escenarios vinculados al nacimiento del fenómeno televisivo de los años 90. El Centro de Producción de RTVE en Andalucía, en Sevilla, también ha acogido parte de las escenas.

Con el rodaje ya concluido, 'Chiquito el Grande' deja atrás las cámaras y entra en la siguiente fase de producción.