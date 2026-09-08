Más basura y plásticos en la Costa del Sol: garrafas, flotadores, juegos acuáticos e incluso mobiliario contaminan las aguas de las playas

El incremento de los turistas en la Costa del Sol, especialmente en verano, también trae consigo un problema medioambiental. Hay más bañistas en las playas del litoral occidental y más basura en sus aguas, una circunstancia que no solo provoca contaminación sino también posibles afecciones a la fauna marina. Y este pasado agosto, la recogida de residuos por parte de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental se ha incrementado en un 2,9%, con los plásticos como el elemento más presente en las aguas litorales.

Así, según ha informado este martes la institución, el pasado mes se recogieron 45,87 metros cúbicos de residuos, frente a los pasando de 44,59 del mismo periodo del año anterior. La concentración de plástico sigue siendo el residuo más numeroso, y aumentó en comparación con 2025 (del 68,15% al 69,26%). Respecto al mes anterior, el volumen total registró un incremento del 38,96%.

"Observamos un incremento generalizado de residuos, muy probablemente ligado al enorme impacto turístico durante el mes de agosto", ha indicado la Mancomunidad, que reconoce que "la alta afluencia de visitantes y la actividad en el litoral repercuten directa e indirectamente en la calidad de las aguas, aumentando la presencia de plásticos y basura abandonada en la costa".

Residuos por municipios

Por municipios, en Torremolinos el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 4,53 m³ en 2025 a 4,59 m³ en 2026). En sus aguas se han encontrado elementos tan dispares como garrafas, plásticos, maderas e incluso mobiliario.

En Benalmádena, el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 6,79 m³ en 2025 a 6,88 m³ en 2026). En el caso de está localidad, se han recogido en las playas neveras de playa, neumáticos, palés, natas en la superficie del agua y restos vegetales. La Mancomunidad también señala que la gran afluencia de embarcaciones y el tránsito constante generado por el Puerto Deportivo de Benalmádena "incide directamente en el impacto y dispersión de residuos en las aguas locales".

En Fuengirola el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 3,75 m³ en 2025 a 4,33 m³ en 2026). El plástico es el residuo dominante en el litoral de Fuengirola, aunque se ha registrado una gran diversidad de desechos, entre los que destacan cañas, maderas, enseres de bañistas y la presencia de natas en la superficie del agua, circunstancia también relacionada con la alta actividad del Puerto Deportivo de Fuengirola.

En Mijas el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 5,63 m³ en 2025 a 6,50 m³ en 2026). Entre los elementos retirados destacan palés, diversos objetos y enseres de bañistas, además de la presencia constante de natas en la superficie marina, con los plásticos como principal residuo recogido

Menos residuos en Marbella

En Marbella el volumen total de residuos disminuyó respecto a 2025 (pasando de 10,23 m³ en 2025 a 9,58 m³ en 2026), si bien aumentó la presencia de plásticos en las aguas litorales.

En las aguas litorales de Marbella, durante el mes de agosto se ha registrado una notable variedad de residuos flotantes, informa la Mancomunidad. Entre los elementos retirados destacan especialmente flotadores, palés, garrafas y cajas de corcho, este último un material habitualmente ligado a la operativa pesquera y de distribución. En la localidad marbellí, la actividad del Puerto de La Bajadilla, cuya combinación de usos náutico-recreativo y pesquero influye de manera directa en la generación y dispersión de residuos en sus aguas, especifica la entidad.

En Estepona el volumen total de residuos disminuyó respecto a 2025 (pasando de 12,18 m³ en 2025 a 11,90 m³ en 2026). En el municipio, los plásticos continúan situándose a la cabeza de los residuos recolectados, detectándose además la presencia constante de garrafas, maderas y boyas a la deriva, elementos que representan un claro riesgo para la navegación náutica y el entorno costero.

Barco de limpieza del litoral / L.O.

"Esta acumulación se ve fuertemente agravada por la actividad del Puerto Deportivo y Pesquero de Estepona, considerado tradicionalmente uno de los puntos más críticos del litoral en cuanto a concentración e impacto de basura marina. Su doble vertiente pesquera y recreativa, sumada al intenso flujo turístico estival, genera una continua dispersión de desechos hacia las aguas de su franja litoral", resalta la Mancomunidad.

En Casares el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 0,30 m³ en 2025 a 0,42 m³ en 2026). En su litoral, los plásticos continúan siendo el residuo predominantemente recogido, si bien la franja marina registra una notable mezcla con otros desechos. Durante el mes de agosto, la retirada de basura ha estado marcada por la acumulación de maderas y residuos de origen vegetal, como algas y hojas, a los que se suma la presencia frecuente de artículos de juego y accesorios acuáticos abandonados por los bañistas. "Esta combinación, sumada a la elevada ocupación turística estival, requiere un esfuerzo continuo en las tareas de limpieza para preservar la calidad del agua en sus playas", admite la entidad costasoleña.

En Manilva el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 1,18 m³ en 2025 a 1,67 m³ en 2026). En sus aguas, los plásticos continúan situándose como el residuo mayoritario, compartiendo protagonismo con una notable presencia de restos de origen vegetal, fundamentalmente algas y hojas, así como maderas y enseres recreativos abandonados por los bañistas. También subraya en este caso la Mancomunidad el impacto del Puerto Deportivo de La Duquesa, "cuyo constante tránsito de embarcaciones y actividad náutica actúa como un foco directo de generación y dispersión de residuos en la franja costera del municipio".