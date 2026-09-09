La caída de un árbol en Torremolinos reabre la polémica sobre el estado del arbolado

La caída de un árbol en la avenida Sorolla de Torremolinos ha reabierto el debate sobre el estado del arbolado del municipio. El incidente, que según Vox provocó daños en varios vehículos y no dejó heridos, ha llevado al grupo municipal a reclamar una revisión urgente de todos los ejemplares de la localidad.

El portavoz de Vox, Francisco Garrido, ha pedido a la alcaldesa, Margarita del Cid, que ponga en marcha un plan específico para revisar el arbolado y reforzar las medidas de prevención ante posibles caídas.

Vox pide una revisión urgente del arbolado

Garrido ha señalado que, aunque en este último incidente no hubo que lamentar daños personales, considera necesario aumentar las actuaciones preventivas para evitar nuevos episodios.

El portavoz ha recordado además el accidente ocurrido el pasado mes de enero, cuando la caída de una palmera provocó la muerte de una mujer. A raíz de aquel suceso, Vox ya había pedido una revisión del arbolado municipal.

Según Garrido, el equipo de gobierno trasladó entonces que esos trabajos ya se habían realizado. El grupo municipal sostiene ahora que la caída registrada en la avenida Sorolla demuestra la necesidad de reforzar esas revisiones.

El Ayuntamiento investiga por qué cayó el árbol

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos explican que los servicios de emergencias fueron avisados inmediatamente después de la caída del árbol.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos y servicios municipales, que comprobaron en primer lugar que no hubiera personas heridas y procedieron después a garantizar la seguridad y asegurar el área afectada.

El Consistorio asegura que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la caída.

Más de 350 revisiones desde enero

El Ayuntamiento defiende que desde enero de 2026 se han realizado más de 350 actuaciones periódicas de revisión y supervisión del arbolado.

Esos controles han llevado a retirar más de 60 ejemplares que presentaban alguna enfermedad u otras circunstancias técnicas que justificaban su eliminación.

A estas intervenciones se suma el dispositivo especial desplegado entre diciembre y febrero con motivo de las danas del pasado invierno.

Un dispositivo especial con 171 actuaciones

Ese operativo extraordinario permitió desarrollar 171 actuaciones entre revisiones, retiradas de ramas e intervenciones específicas.

Los trabajos prestaron especial atención a zonas infantiles y centros educativos, según ha detallado el Ayuntamiento.

En conjunto, el Consistorio cifra en más de 500 las actuaciones realizadas y sostiene que estos trabajos reflejan la labor de control que se está desarrollando sobre la masa arbolada de Torremolinos.

El árbol de la avenida Sorolla parecía estar sano

En la propia avenida Sorolla, el Ayuntamiento ya había retirado durante el pasado mes de enero dos ficus que se encontraban en mal estado.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el ejemplar que ha caído ahora presentaba aparentemente un estado saludable. Precisamente por ese motivo, el Consistorio mantiene abierta la investigación para determinar qué provocó su caída.