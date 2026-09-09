Estepona espera desde hace seis meses respuesta del Gobierno para construir 109 VPO

El Ayuntamiento de Estepona asegura que continúa sin recibir respuesta del Gobierno de España sobre las seis parcelas municipales que puso a su disposición para impulsar la construcción de 109 viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio.

La propuesta fue aprobada por el pleno municipal hace seis meses y, según ha informado este miércoles el Consistorio, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación que confirme si el Ejecutivo central acepta o rechaza los terrenos ofrecidos.

Los suelos se encuentran repartidos entre Casas del Padrón, Llanos de la Boladilla y Camino de Cortes y cuentan, según el Ayuntamiento, con usos compatibles con proyectos de vivienda protegida.

Seis parcelas para 109 viviendas protegidas

La bolsa de suelo ofrecida al Gobierno permitiría desarrollar seis promociones diferentes. En Casas del Padrón se localizan dos parcelas con capacidad para 22 y 23 VPO, mientras que en Llanos de la Boladilla se plantean otras dos actuaciones de nueve y 17 viviendas.

Las otras dos parcelas están situadas en Camino de Cortes y permitirían construir 17 y 21 viviendas protegidas, respectivamente. En conjunto, las seis actuaciones alcanzarían las 109 viviendas.

La iniciativa municipal comenzó a tramitarse a principios de este año después de que el Gobierno de España anunciara la movilización de hasta 23.000 millones de euros de inversión pública y privada para aumentar la oferta de vivienda y financiar la construcción de 15.000 unidades anuales mediante el fondo «España Crece».

El Ayuntamiento pide que Estepona entre en los planes estatales de vivienda

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que la puesta a disposición de los terrenos se realizó atendiendo al «principio jurídico de colaboración entre administraciones».

Promoción de VPO en la provincia de Málaga. / Arciniega

El objetivo, según el regidor, es que estas parcelas «puedan ser tenidas en cuenta para la construcción de viviendas anunciadas, de modo que Estepona pueda verse favorecida por esa medida anunciada por el Gobierno».

García Urbano sostiene además que la cesión pretende facilitar al Ejecutivo central la tramitación de sus proyectos de vivienda para que Estepona pueda participar en ellos.

Sin embargo, el Ayuntamiento afirma que, transcurridos seis meses, sigue sin conocer si el Gobierno está dispuesto a aceptar los terrenos y promover las viviendas previstas, ya que asegura que no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

Más de 1.200 viviendas en distintos proyectos de Estepona

Las seis parcelas forman parte de una bolsa de suelo municipal con la que el Ayuntamiento trabaja para desarrollar diferentes iniciativas de vivienda protegida en Estepona.

El equipo de gobierno asegura que desde 2011 mantiene como una de sus prioridades favorecer el acceso a una vivienda de las personas y colectivos que encuentran mayores dificultades. Entre las actuaciones ya desarrolladas señala el centenar de VPO construidas y entregadas en la zona de Juan Benítez, al norte de la ciudad.

Actualmente, el Consistorio indica que está articulando distintos mecanismos con los que prevé incorporar más de 1.200 viviendas al municipio. Entre las iniciativas a corto plazo figuran las primeras VPO que ya se están licitando en Camino de Cortes.

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Además, el Ayuntamiento tramita las licencias para que la Fundación Vimpyca construya otras 117 viviendas distribuidas en dos parcelas de Camino de Cortes Sur.