Benalmádena prohíbe el baño en la playa del Bil Bil por una alteración de la bacteria fecal E. coli

La playa de Bil Bil, en Benalmádena, permanece cerrada temporalmente al baño después de que se haya detectado una alteración en los niveles de la bacteria fecal E. coli.

La Junta de Andalucía ha decretado la prohibición tras constatar una «alteración del parámetro» de esta bacteria, según ha informado el Ayuntamiento de Benalmádena. La medida permanecerá vigente hasta que nuevos análisis confirmen que no existe riesgo para la salud de los bañistas.

La bandera permanecerá roja. / l.o.

Bandera roja y prohibición de entrar al agua

La bandera roja ya ondea en la playa de Bil Bil y el Consistorio ha pedido a los usuarios que respeten la señalización mientras continúen las restricciones.

La reapertura al baño dependerá de los resultados de los próximos controles, que deberán acreditar que los niveles registrados vuelven a situarse dentro de los parámetros que permitan descartar un riesgo sanitario.

Bil Bil ya cerró al baño durante agosto

No es la primera vez este verano que la playa de Bil Bil tiene que prohibir temporalmente el baño. Durante el pasado mes de agosto permaneció cerrada junto a otras cuatro playas de Benalmádena después de que varios bañistas presentaran reacciones en la piel.

En aquella ocasión, según explica el Ayuntamiento, las posibles causas apuntaban de forma más genérica a un origen biológico, como algas, o químico. El cierre actual responde específicamente a una alteración detectada en el parámetro de E. coli.

Otros cierres de playas en Málaga este verano

El episodio de Benalmádena se suma a otros cierres registrados durante el verano en distintos puntos de la provincia de Málaga.

En agosto también tuvieron que cerrar temporalmente cuatro playas de Málaga capital por la presencia de esta misma bacteria.

El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Manuel Gavira, había advertido este miércoles, antes de conocerse la prohibición en Bil Bil, sobre el impacto que este tipo de episodios puede tener sobre el sector turístico, especialmente en la Costa del Sol.

La bacteria puede tener consecuencias graves para la salud. / l.o.

Qué es la E. coli y qué efectos puede tener en la salud

La Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que vive habitualmente en el intestino de personas y animales. Aunque muchas de sus cepas son inofensivas, su presencia en el agua puede indicar contaminación fecal y, en determinados niveles, suponer un riesgo para la salud.

El contacto o la ingestión de agua contaminada puede provocar problemas gastrointestinales, como diarrea, dolor abdominal, náuseas o vómitos. El riesgo puede ser mayor en niños, personas mayores o personas con el sistema inmunitario debilitado, por lo que las autoridades sanitarias pueden restringir el baño hasta que los análisis confirmen que el agua vuelve a ser segura.