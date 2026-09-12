Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), a través de su Centro de Arqueología Subacuática (CAS), volverá a sumergirse en las aguas frente a la costa de Marbella para tratar de desentrañar el misterio de la embarcación que naufragó en Cabopino en el siglo XIX, probablemente en el año 1887, y de la que aún quedan importantes vestigios en el fondo marino.

Se trata del yacimiento del pecio de Cabopino, cuya existencia se confirmó en 2022 tras una primera inmersión a petición de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga. A una profundidad media aproximada de seis metros se conservan restos de la estructura naval y de su cargamento, con una estructura visible en aquel momento que alcanzaba alrededor de 39 metros de longitud y 15 metros de anchura. Las características constructivas observadas apuntaban a una embarcación de tradición naval mediterránea y permitían encuadrarla, de forma preliminar, dentro de la época contemporánea.

De hecho, en la prensa histórica se hallaron noticias sobre un naufragio, en noviembre de 1887, de un bricbarca italiano citado en las fuentes como Garegliano o Gagliano, que habría transportado desde Marsella un cargamento de materiales constructivos con destino a Buenos Aires. Aunque no se ha confirmado del todo que se trate de esta embarcación, es significativa la coincidencia entre las fuentes históricas y las evidencias arqueológicas, que sustentan una hipótesis y línea de investigación muy sólidas que esperan poder confirmarse en los próximos días con una segunda campaña arqueológica que empieza el próximo martes 15 y se prolongará hasta el 30 de septiembre.

Imagen de la inspección y primera valoración de la estructura naval y cargamento del pecio de Cabopino realizada por los especialistas del Centro de Arqueología Subacuática. / IAPH_CAS

“El estudio del yacimiento del pecio de Cabopino va a permitir avanzar en el análisis histórico del comercio transoceánico durante el siglo XIX”, ha informado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia Del Pozo, toda vez que aún conserva parte significativa de la estructura de la embarcación y de las mercancías que transportaba en el momento de su naufragio, lo que constituye “un testimonio material de primer nivel sobre la historia marítima contemporánea”.

Junto a la intervención arqueológica subacuática, la generación de un modelo 3D de los restos conservados va a hacer posible un mayor conocimiento del pecio sin necesidad de actuar físicamente sobre determinados elementos. Las imágenes tridimensionales servirán en el futuro como recurso de divulgación a la ciudadanía, a través, por ejemplo, de reconstrucciones virtuales, según ha informado la Junta de Andalucía.

Asimismo, se espera que los nuevos datos arqueológicos que aporte la campaña, en contraste con las fuentes documentales, hagan posible la identificación del buque, su historia y procedencia, así como las circunstancias de su naufragio.

El navío 'Fernando' naufragado en 1760

La campaña de investigación del pecio de Cabopino se va a iniciar una vez concluidos los trabajos de los especialistas del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sobre otro pecio localizado frente al litoral de Marbella.

Los resultados de la citada investigación, iniciada en 2023 y concluida el pasado mes de julio, determinaron, con un elevado grado de probabilidad, la identificación de este pecio de San Pedro de Alcántara con el navío 'Fernando', buque de línea de la Real Armada española construido en el astillero de Esteiro, en Ferrol, entre 1750 y 1751, y naufragado en 1760, en el entorno del Placer de las Bóvedas.

El IAPH identifica el pecio de San Pedro de Alcántara como el navío 'Fernando' naufragado en 1760 / JUNTA

El 'Fernando' fue uno de los cuatro navíos experimentales construidos en el siglo XVIII en el marco de las reformas navales de la monarquía borbónica. La estructura documentada en San Pedro de Alcántara muestra características coherentes con el diseño de nuevos buques impulsado por el marqués de la Ensenada con el científico Jorge Juan bajo el reinado de Fernando VI, un modelo fuertemente influenciado por la práctica inglesa.