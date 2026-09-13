Torremolinos acoge el VI Congreso Internacional LGTBI de Andalucía los días 22 y 23 de septiembre

Torremolinos volverá a convertirse en punto de encuentro para el análisis de la diversidad y los derechos LGTBI. La localidad malagueña acogerá los próximos 22 y 23 de septiembre el VI Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, que reunirá a profesionales y expertos para abordar cuestiones como la intersexualidad, la discriminación en el deporte, la educación o las políticas públicas.

Bajo el lema «Respeto y Diversidad: tarjeta roja a la intolerancia», el encuentro está organizado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y se plantea como un espacio de formación, reflexión y participación en torno a los derechos de las personas LGTBI y sus familias, así como a la prevención de la LGTBI-fobia.

Cerca de 300 inscritos en el Congreso LGTBI de Torremolinos

La cita cuenta ya con casi 300 personas inscritas y será inaugurada por la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

El objetivo del congreso es avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar el respeto y la protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género tanto en el ámbito individual y familiar como en el conjunto de la sociedad.

La intersexualidad, uno de los ejes del congreso

El programa pondrá especial atención en aquellas realidades en las que todavía persisten situaciones de invisibilidad, prejuicios o discriminación. Entre ellas estará la intersexualidad, una realidad que, según destaca la organización, continúa estando poco representada en los espacios de debate y sensibilización.

Las personas intersexuales siguen enfrentándose a diferentes desafíos relacionados con la falta de información, la persistencia de estereotipos y prejuicios y la escasa visibilidad social.

La discriminación LGTBI en el deporte, a debate

Otro de los grandes bloques estará dedicado al papel del deporte como espacio de inclusión y diversidad. Los participantes analizarán los obstáculos que todavía existen para garantizar que las personas LGTBI puedan participar en igualdad de condiciones.

El congreso abordará la permanencia de estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias en determinados entornos deportivos y planteará medidas orientadas a convertir el deporte en un ámbito más inclusivo.

Educación y políticas públicas contra la LGTBI-fobia

La segunda jornada del encuentro tendrá entre sus principales asuntos la educación y la creación de espacios educativos libres de LGTBI-fobia.

También se abordará la relación entre diversidad sexual, género y políticas públicas, con el objetivo de analizar cómo las administraciones pueden avanzar en la protección de derechos y en la prevención de situaciones de discriminación.

Formación para profesionales de distintos ámbitos

El VI Congreso Internacional LGTBI de Andalucía pretende igualmente reforzar la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan en ámbitos relacionados con la diversidad.

La programación se dirige especialmente a sectores como educación, salud, empleo, justicia, servicios sociales, seguridad, cultura, ocio, deporte y comunicación, entre otros.

El encuentro busca impulsar medidas que permitan garantizar que ninguna persona sea discriminada por su orientación sexual, identidad o expresión de género y promover la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad como un valor social.