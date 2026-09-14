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Incendio forestal

Continúa activo el incendio de Benahavís: "Los trabajos de la noche han dado un buen resultado. La previsión hoy es cerrar todo el perímetro"

La única zona con actividad se sitúa en la zona noroeste, al norte de la urbanización de Montemayor

Desde primera hora se han incorporado siete medios aéreos para reforzar el dispositivo terrestre que se ha mantenido activo toda la noche

Reunión de la dirección de extinción del incendio de Benahavís.

Reunión de la dirección de extinción del incendio de Benahavís. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Segunda jornada de trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado sobre el perímetro de Benahavís afectado por el incendio forestal, que ronda las 300 hectáreas en una zona especialmente complicada por la existencia de urbanizaciones y diseminados.

Con un operativo cercano a 300 profesionales entre bomberos forestales del Plan Infoca, del Consorcio Provincial, agentes de medioambiente y otros efectivos equipados con autobombas y maquinaria pesada, las labores de extinción se han prolongado durante toda la noche, consiguiendo dominar las llamas y encaminar su evolución hacia la zona afectada por el incendio de Pujerra de 2022, impidiendo así su avance hacia otros puntos con espesa masa forestal que hubiese contribuido a intensificar la voracidad de las llamas.

"Los trabajos de la noche han dado un buen resultado", ha afirmado el Consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha advertido que a lo largo del día de hoy se pueden volver a producir "reactivaciones" que habrá que atajar, con el objetivo hoy de "cerrar el perímetro" del incendio. "Ha salido bien y en estos momentos también lo más importante es que en principio se ha logrado frenar el crecimiento de la cabeza y lo que nos queda es la derivación hacia la zona norte de Montemayor". De hecho, es aquí donde se encuentra el frente activo del incendio, al noroeste del perímetro afectado.

Se reincorporan los medios aéreos

Desde primera hora de la mañana se han reincorporado los medios áreos a las labores de extinción. En concreto son siete medios, tres semipesados y uno mando junto a dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación. Sobre el terreno hay también seis autobombas y dos bulldócer.

En concreto, la maquinaria pesada ha jugado un papel crítico en la protección de las zonas urbanizadas, con la creación de cortafuegos que han impedido el avance del fuego. De hecho, la buena evolución del incendio ha permitido levantar el confinamiento del núcleo urbano de Benahavís, en el que residen 9.500 personas.

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"Confiamos que la evolución del incendio siga siendo favorable, sobre todo una vez que se han incorporado los medios aéreos", ha añadido el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía.

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