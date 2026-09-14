Un despliegue de 22 medios aéreos y 200 efectivos trata de frenar el incendio de Benahavís

El dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal de Benahavís ha reforzado este lunes sus medios con 22 aeronaves y unos 200 efectivos del Plan Infoca, además de bomberos del Consorcio Provincial y de varios municipios de la Costa del Sol. El fuego, declarado este domingo, continúa activo y ha recorrido de forma provisional unas 329 hectáreas de pinar y monte bajo.

El operativo aéreo previsto para la jornada está integrado por tres helicópteros pesados, seis semipesados, dos ligeros y uno de mando, además de seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un FOCA y un avión de coordinación.

No todos estos medios actúan al mismo tiempo. Según ha explicado Infoca, las aeronaves están asignadas al incendio y se irán incorporando o retirando en función de las indicaciones de la Dirección de Extinción, de la evolución del fuego y de las condiciones de seguridad.

A primera hora de este lunes ya trabajaban siete medios aéreos. El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, había señalado que la incorporación de nuevas aeronaves dependería de factores como la visibilidad, la seguridad de las operaciones y las necesidades del dispositivo.

Ataque a pequeños focos junto al pueblo

El grueso del operativo terrestre está formado por unos 200 efectivos del Plan Infoca, a los que se suman seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y bomberos de Marbella, además de una unidad médica, once autobombas y dos bulldócer.

Parte del trabajo se ha concentrado desde primera hora en el flanco derecho del incendio, próximo al casco urbano de Benahavís y para evitar que alcanzara las viviendas. Tras una reunión en el Puesto de Mando Avanzado, equipos formados por efectivos del Consorcio y bomberos de Marbella y Fuengirola han recibido la misión de extinguir pequeños focos para evitar reproducciones y reducir el humo que se aproxima al pueblo.

La vigilancia de las zonas habitadas ha sido una de las prioridades desde la pasada noche. Dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos permanecieron durante toda la madrugada en Benahavís, junto a efectivos de Marbella, repartidas por las urbanizaciones colindantes para controlar y proteger el perímetro.

Otro de los equipos se ha desplazado hasta la zona de Montemayor, donde los camiones del Consorcio están realizando labores de suministro de agua a Infoca.

Fase de emergencia, situación operativa 1

El operativo permanece coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado, mientras los equipos sobre el terreno trabajan para consolidar el perímetro, acabar con las reproducciones y evitar que el incendio gane intensidad en los puntos más próximos a zonas habitadas.

El Plan Infoca se mantiene en fase de emergencia, situación operativa 1, mientras el incendio continúa activo. La estimación provisional cifra en 329 hectáreas la superficie recorrida por las llamas.