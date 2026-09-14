Estabilizado el incendio de Benahavís: regresan todos los desalojados

Comienza la desescalada del incendio de Benahavís. Tras dos días de trabajos en la extinción del fuego, declarado el pasado domingo en el paraje Ermita del Rosario, la localidad costasoleña se prepara para volver a la normalidad. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado por estabilizado el incendio y confirma que ya se encuentra en situación operativa de 0, dando por alcanzada la fase de preemergencia.

Sanz ha decretado el regreso del resto de los desalojados, los vecinos de las urbanizaciones Montemayor y Benahavís Hill, que continuaban fuera de sus casas por ser la zona más expuesta a las llamas junto a La Coja, donde ya se permitió el regreso de sus vecinos.

El confinamiento del núcleo urbano de Benahavís se ha levantado este lunes, tras haber sido obligados a permanecer en sus casas alrededor de 9.500 habitantes de la localidad.

Más de 300 hectáreas afectadas

El incendio forestal de Benahavís, declarado este domingo 13 de septiembre, ha afectado, según las primeras estimaciones del Plan Infoca, a 378 hectáreas de pinar y monte bajo.

MLG 14-09-2026.-Incendio forestal en Benahavis donde ha llegado a un kilómetro de las casas, en la zona de Benahavis Hill y Monte Mayor Allto. / Álex Zea

Las primeras llamadas al 112 se recibieron en torno a las 12.40 horas del domingo, alertando de un incendio próximo a la carretera A-7175, en el entorno de la ermita del Rosario. La complicada orografía y, sobre todo, las fuertes rachas de viento de levante favorecieron una rápida propagación de las llamas.

Desalojados, heridos y dispositivo de emergencia

La Junta activó la fase de emergencia, situación operativa 1 y envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la zona para decretar el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís. Además, se ordenó el desalojo preventivo de viviendas de Montemayor Alto, Benahavís Hill y La Coja, con casi 50 vecinos afectados.

El incendio dejó tres personas heridas, un hombre que sufrió quemaduras cuando trataba de hacer frente a las llamas, un efectivo del dispositivo que sufrió una lesión en una muñeca tras una caída y otra persona afectada por inhalación de humo.

Álex Zea

El avance del fuego llevó también a cortar la carretera A-7175, principal acceso al municipio desde la costa.

Desde el primer momento de la propagación del fuego se movilizaron cuatro medios áereos, llegando a contar con hasta 22 aeronaves, entre helicópteros y aviones, además de más de 200 efectivos de distintos servicios de emergencia.

Trabajos de extinción

Durante la noche del domingo, el operativo mantuvo sobre el terreno a 212 efectivos, 26 grupos de especialistas, siete brigadas Brica, 14 autobombas y tres máquinas pesadas. La humedad y la disminución del viento favorecieron las labores de extinción, permitiendo reabrir la carretera cortada.

Ha sido este lunes cuando, la evolución favorable, ha permitido levantar confinamiento del casco urbano, mientras se mantenía por precaución el alejamiento de residentes en Montemayor, La Coja y Benahavís Hills, quienes ya han podido regresar.

El consejero ha declarado que ya se ha desactivado el Puesto de Mando Avanzado y la mayoría de operativos se retiran, expecto Infoca, cuyos operarios continúan trabajando en la zona para conseguir la extinción completa.

Sanz destaca el trabajo de los operarios

Sanz ha indicado que al darse por estabilizado "se supera una fase muy importante del incendio". Así, ha destacado que en estos momentos "se recupera la absoluta normalidad" y ha querido reconocer el trabajo de todo el operativo y, especialmente, del Plan Infocao. También ha subrayado la labor de protección en las zonas urbanas que han hecho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB) y la dirección y responsables de coordinación.

Según Sanz, era un fuego "muy peligroso, con mucha afectación a zona interfaz, que evidentemente tiene un extraordinario peligro por la cantidad de urbanizaciones, de casas que están en la zona"; y ha vuelto a destacar el trabajo realizado durante la noche para frenar la cabeza del incendio y "evitar una expansión potente que podía haber tenido; hablo de miles de hectáreas".

También ha señalado el trabajo y "la rápida reacción" para la localización y rescate de personas, así como para la defensa de las viviendas.

Ha incidido en que en "un poco más de un día" se haya logrado estabilizar el incendio y ha dicho que hay que "sentirse orgullosos en Andalucía de contar con este dispositivo, y no solo eso, sino la colaboración de todas las administraciones, siempre a disposición, primero de la seguridad de las personas y, segundo, lógicamente, de la protección de nuestro medio natural".

También ha dado las gracias al alcalde, José Antonio Mena, "que ha estado aquí presente desde el minuto cero, que no se ha ido nunca y que sobre todo toma decisiones".