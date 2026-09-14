En Directo
Incendio en Benahavís, en directo: Frenan el incendio forestal, que ha afectado a más de 300 hectáreas
El Infoca mantiene cuatro helicópteros, tres aviones, seis autobombas y dos bulldócer en las labores de extinción
El incendio forestal de Benahavís continúa activo y mantiene movilizado un importante dispositivo del Plan Infoca para tratar de frenar el avance de las llamas.
En estos momentos trabajan desde el aire tres helicópteros semipesados y otro de mando, además de dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación.
El grueso del operativo se concentra también en tierra. El Infoca mantiene desplegados ocho grupos de bomberos forestales y tres brigadas BRICA, junto a tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y dos agentes de Medio Ambiente.
Ana I. Montañez
Siete medios aéreos trabajan para sofocar el incendio
Sobre la zona trabajan siete aeronaves: tres helicópteros semipesados y uno de mando, además de dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación. El dispositivo aéreo centra buena parte de los esfuerzos para tratar de contener el avance de las llamas.
El operativo se completa sobre el terreno con ocho grupos de bomberos forestales y tres brigadas BRICA, junto a tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y dos agentes de Medio Ambiente.
A ellos se suman distintas unidades especializadas de coordinación, mando y apoyo, entre ellas un EMIF, un director COP, un equipo MOT, una UMMT y una UMIF.
Los trabajos cuentan además con seis autobombas y dos bulldócer, maquinaria pesada empleada para abrir y consolidar líneas de defensa frente al fuego.
El incendio de Benahavís permanece activo y el dispositivo continúa trabajando en la zona pendiente de la evolución de las llamas.
- Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887
- Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
- Los ocho delfines de Selwo Marina se quedan sin plan de regreso a Francia tras renunciar Beauval
- Juan Carmona, el último vigilante del Tívoli: 'Yo antes de trabajar aquí fui un niño que veía esto como un mundo mágico
- Polémica en Fuengirola por una persona sin hogar: “Está desnudo y hace sus necesidades por todas partes”
- Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del Sol: tenían una guardería de droga en Torremolinos
- Estepona celebra una gran espetada en la que repartirá unos 350 kilos de sardinas
- Fuengirola reserva dos de las 14 nuevas plazas de Policía Local para militares