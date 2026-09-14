Incendio en Benahavís, en directo: Frenan el incendio forestal, que ha afectado a más de 300 hectáreas

El incendio forestal de Benahavís continúa activo y mantiene movilizado un importante dispositivo del Plan Infoca para tratar de frenar el avance de las llamas.

En estos momentos trabajan desde el aire tres helicópteros semipesados y otro de mando, además de dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación.

Noticias relacionadas

El grueso del operativo se concentra también en tierra. El Infoca mantiene desplegados ocho grupos de bomberos forestales y tres brigadas BRICA, junto a tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y dos agentes de Medio Ambiente.