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Incendio en Benahavís, en directo: Frenan el incendio forestal, que ha afectado a más de 300 hectáreas

El Infoca mantiene cuatro helicópteros, tres aviones, seis autobombas y dos bulldócer en las labores de extinción

Estimación por satélite del perímetro afectado por el incendio de Benahavís mediante el sistema europeo EFFIS, consultado por La Opinión.

Estimación por satélite del perímetro afectado por el incendio de Benahavís mediante el sistema europeo EFFIS, consultado por La Opinión. / COPERNICUS-EFFIS

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Benahavís

El incendio forestal de Benahavís continúa activo y mantiene movilizado un importante dispositivo del Plan Infoca para tratar de frenar el avance de las llamas.

En estos momentos trabajan desde el aire tres helicópteros semipesados y otro de mando, además de dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación.

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El grueso del operativo se concentra también en tierra. El Infoca mantiene desplegados ocho grupos de bomberos forestales y tres brigadas BRICA, junto a tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y dos agentes de Medio Ambiente.

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