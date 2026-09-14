La Junta de Andalucía acelera el Plan Ventilla para reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol

El Gobierno andaluz continúa agilizando la tramitación del Plan Ventilla, un proyecto estratégico para seguir reforzando la capacidad de la red eléctrica de la Costa del Sol occidental. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que esta actuación servirá “para atender las nuevas necesidades de suministro en esta zona, especialmente vinculadas a los crecimientos económicos, industriales y residenciales”.

Tras la tramitación ambiental favorable por parte de la Junta de Andalucía, este proyecto, promovido por e-Distribución, la filial de redes de Endesa, cuenta desde principios del mes de septiembre con la correspondiente licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Mijas para la construcción de la nueva Subestación Ventilla en la zona de Rincón del Hinojal.

Para Navarro, el Plan Ventilla “es un ejemplo de cómo el Gobierno andaluz trabaja para facilitar y acelerar aquellas infraestructuras que son vitales para el desarrollo y el crecimiento en nuestra provincia”. Además, Navarro ha añadido que desde la Junta de Andalucía son “conscientes de que la capacidad eléctrica es determinante para seguir atrayendo inversiones, generar empleo y permitir que nuevos desarrollos urbanísticos lleguen”.

El Plan Ventilla: una nueva subestación de transformación eléctrica

El Plan Ventilla supone el desarrollo de una nueva subestación de transformación eléctrica, de 220 a 66 kilovoltios, que Endesa va a ejecutar con una inversión de la compañía de 17,1 millones de euros. Esta nueva infraestructura eléctrica aportará un nuevo punto de alimentación a la red de distribución de la Costa del Sol occidental, lo que mejorará la calidad del suministro, incrementando la capacidad para permitir futuras conexiones y nuevas oportunidades de implantación de servicios y actividades económicas. Asimismo este mayor mallado de la red permite reforzar la seguridad, resiliencia y flexibilidad operativa de la propia red eléctrica en la zona.

La actuación, cuya tramitación ha estado impulsada por la Junta de Andalucía, fue incluida entre los proyectos que impulsa la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la Junta de Andalucía, que permite poder realizar un seguimiento específico y coordinado de aquellas iniciativas que son consideradas estratégicas por su impacto económico y territorial. Así, el Consejo de Gobierno de principios de año acordó incluir el Plan Ventilla en la UAP con el objetivo de facilitar la tramitación administrativa de esta infraestructura.

La nueva subestación del Plan Ventilla contempla además cuatro líneas de 66 kV, distribuidas en dos dobles circuitos y con unos seis kilómetros de longitud integrados de manera subterránea. Estas líneas permitirán conectar la nueva subestación con las de Elviria, Mijas, Cortijo Colorado y Fuengirola.

Una vez que este proyecto cuenta ya con la licencia municipal de obras es necesario completar la tramitación de la Declaración de Utilidad Pública (DUP) de los terrenos donde se implantará esta nueva infraestructura, cuya tramitación sigue su curso de forma favorable.

“Desde la Junta de Andalucía trabajamos para facilitar y acompañar cada uno de estos trámites para que éstos se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. Pero es importante saber que el proyecto está avanzando gracias a la colaboración de todas las administraciones implicadas y dentro del ámbito de nuestras competencias”, ha añadido.

Reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol occidental

En este sentido, desde Endesa se ha señalado que la nueva subestación Ventilla es una infraestructura estratégica para reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol occidental. La compañía ha puesto de manifiesto que esta inversión permitirá disponer de un nuevo punto de apoyo, mejorar el mallado de la red y aumentar su capacidad, resiliencia y flexibilidad para acompañar el crecimiento económico y urbano de esta zona de Málaga.

Por otra parte, la delegada del Gobierno andaluz ha vuelto a recordar las reclamaciones que la administración autonómica ha trasladado al Gobierno de España, máximo responsable de la planificación y ejecución de la red de transporte eléctrico, para que refuerce la red eléctrica en la provincia de Málaga que permita garantizar el suministro de los nuevos desarrollos de viviendas, industriales y empresariales.

Navarro ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, “ya trasladó al Gobierno central las alegaciones a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 para Málaga” para reclamar la incorporación de 17 nuevas actuaciones que representan una inversión adicional de 54 millones de euros, lo que elevaría hasta los 91 millones las inversiones en infraestructuras eléctricas y a 47 las actuaciones solicitadas por el Gobierno andaluz para no limitar ni frenar el desarrollo y el crecimiento de Málaga en los próximos años.

“Necesitamos actuaciones de apoyo a la red de distribución, a la conexión a la red de transporte de nuevos consumos y el apoyo a la generación y almacenamiento”, ha indicado la delegada quien además ha incidido en que “Málaga necesita una red eléctrica con capacidad suficiente para acompañar el crecimiento de la provincia y dar respuesta a los proyectos que quieren instalarse aquí y que, ahora mismo, tenemos que ver cómo pasan de largo”.

Así, ha recordado que el actual déficit energético de la provincia mantiene bloqueada la construcción de 25.000 viviendas y que son “muchos los proyectos empresariales que se mantienen bloqueados porque no cuentan con la suficiente capacidad eléctrica para desarrollarse”.