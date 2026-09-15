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Tráfico

Colisión en cadena en la A-7 en Málaga con hasta ocho vehículos implicados: provoca 13 kilómetros de atasco entre Torremolinos y Fuengirola

El accidente se ha producido sobre las ocho de la mañana y ha provocado una gran retención en hora punta

Accidente en la A-7 sentido Barcelona

Accidente en la A-7 sentido Barcelona / DGT

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Una colisión en cadena con hasta ocho vehículos implicados en la A-7 ha provocado una gran retención de 13 kilómetros entre Torremolinos y Fuengirola en plena hora punta esta mañana. El accidente se ha producido sobre las ocho de la mañana en el punto kilométrico 1.000 sentido Barcelona y se ha resuelto un par de horas después, segun ha informado la Jefatura Provincial de Tráfico a este periódico, tras la retirada de los vehículos siniestrados. No obstante, sobre las 11 de la mañana el tráfico sigue discurriendo con lentitud a esta altura de la vía.

Un poco antes, sobre las 7:30 horas de la mañana, se ha producido otro accidente en esta misma vía a la altura de Benalmádena que ha provocado otros ocho kilómetros de retención sentido Cádiz. El siniestro ha implicado a dos vehículos que han chocado y se han retirado al arcén. La incidencia, que ha ocurrido en el punto kilométrico 1.006, también se ha resuelto ya.

Retenciones en la A7 de Málaga

Retenciones en la A7 de Málaga / L.O

Accidente en Campanillas

De igual forma, sobre esta misma hora se ha registrado otro alcance en la A-357 a su paso por Campanillas en el punto kilométrico 60. El siniestro ha provocado el corte del carril izquierdo y ha generado más de dos kilómetros de retenciones.

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Por tanto, mañana complicada en las carreras de Málaga al inicio de este martes 15 de septiembre en hora punta.

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