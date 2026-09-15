Colisión en cadena en la A-7 en Málaga con hasta ocho vehículos implicados: provoca 13 kilómetros de atasco entre Torremolinos y Fuengirola

Una colisión en cadena con hasta ocho vehículos implicados en la A-7 ha provocado una gran retención de 13 kilómetros entre Torremolinos y Fuengirola en plena hora punta esta mañana. El accidente se ha producido sobre las ocho de la mañana en el punto kilométrico 1.000 sentido Barcelona y se ha resuelto un par de horas después, segun ha informado la Jefatura Provincial de Tráfico a este periódico, tras la retirada de los vehículos siniestrados. No obstante, sobre las 11 de la mañana el tráfico sigue discurriendo con lentitud a esta altura de la vía.

Un poco antes, sobre las 7:30 horas de la mañana, se ha producido otro accidente en esta misma vía a la altura de Benalmádena que ha provocado otros ocho kilómetros de retención sentido Cádiz. El siniestro ha implicado a dos vehículos que han chocado y se han retirado al arcén. La incidencia, que ha ocurrido en el punto kilométrico 1.006, también se ha resuelto ya.

Retenciones en la A7 de Málaga / L.O

Accidente en Campanillas

De igual forma, sobre esta misma hora se ha registrado otro alcance en la A-357 a su paso por Campanillas en el punto kilométrico 60. El siniestro ha provocado el corte del carril izquierdo y ha generado más de dos kilómetros de retenciones.

Por tanto, mañana complicada en las carreras de Málaga al inicio de este martes 15 de septiembre en hora punta.