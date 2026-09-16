Estepona reúne manga, anime, cosplay y K-pop en tres días de festival en la Costa del Sol

Estepona volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados al manga, el anime y la cultura japonesa con la cuarta edición del Festival Manga de la Costa del Sol, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

La cita reunirá durante tres jornadas concursos de cosplay y K-pop, torneos de videojuegos y juegos de cartas, talleres, conferencias, música y actividades familiares, además de zonas dedicadas a artistas, expositores y restauración.

El festival está organizado por la Asociación PAX Cultural y amplía este año su programación con nuevos espacios temáticos y propuestas dirigidas tanto a aficionados como a familias y público general.

Entre los invitados figuran Rafael, presidente de la editorial Mangaline; el dibujante Víctor Marín, y la escritora Gemma Swan, que presentará su última novela, Steampunk. La ciudad de metal. Los encuentros permitirán al público conocer de cerca el trabajo de profesionales vinculados a la ilustración, la edición y la literatura.

Cosplay, K-pop, videojuegos y cartas

Uno de los principales focos de la programación estará en los concursos de cosplay, con modalidades individual, grupal e infantil. También habrá actividades de K-pop, karaoke, Random Play, concursos y triviales sobre cultura ‘friki’.

La zona de videojuegos acogerá distintos torneos, mientras que los aficionados a los juegos de cartas podrán participar en competiciones de Final Fantasy TCG, Magic: The Gathering Commander y Pokémon TCG.

El festival reservará también espacio para Warhammer Age of Sigmar y Warhammer 40.000, con sesiones de iniciación y actividades relacionadas con la pintura de miniaturas.

La oferta de talleres incluirá propuestas como ‘Crea tu propia Miku’ y ‘Decora tu portaphotocard’, además de otras actividades vinculadas a la cultura japonesa.

Tres días de programación

El escenario principal concentrará karaoke, concursos, exhibiciones y sesiones de Random Play de K-pop y J-pop, mientras que las zonas de conferencias acogerán charlas y encuentros sobre manga, cosplay, ilustración y creación artística.

El festival abrirá el viernes 18 de septiembre de 16.00 a 21.00 horas. El sábado 19 y el domingo 20, el horario será de 10.00 a 21.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Estepona destacan que la cita busca combinar ocio alternativo, creatividad y participación juvenil, al tiempo que sirve de escaparate para artistas, comercios y empresas vinculadas al sector cultural.

Con esta cuarta edición, el Festival Manga de la Costa del Sol refuerza una programación que durante todo el fin de semana llenará Estepona de cosplay, videojuegos, cultura japonesa y actividades para todos los públicos.

Programa completo

Viernes, 18 de septiembre

ESCENARIO

17.15-17.30 h. Bienvenidos al Festival

17.30 – 18.00 h. Trivial PPLU, actividad compartida con Cosplay.

18.00 – 19.00 h. Karaoke libre.

19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop, actividad compartida con K-pop.

K-POP

16.00 – 17.00 h. Canciones a petición.

17.00 – 18.00 h. Trivials.

18.00 – 19.00 h. Exhibición libre.

19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.

20.00 – 21.00 h. Canciones a petición.

COSPLAY

17.30 – 18.00 h. Trivial PPLU, actividad compartida con Escenario.

CONFERENCIAS

18.00 h. Charla-taller con Marioara Lazau, Mery Made It.

VÍDEOJUEGOS

17.30 h. Torneo de Guilty Gear.

18.30 h. Torneo de Mario Tennis.

TCG Y JUEGOS DE MESA

18:00 h. Actividad iniciación- Final Fantasy

Sábado, 19 de septiembre

ESCENARIO

12.00 – 14.00 h. Concurso de Karaoke.

14.00 – 14.30 h. Trivial Friki Videojuegos.

17.00 h. Trivial Frikis con PepeluVZ, actividad compartida con Cosplay.

18.00 h. Concurso individual de Cosplay.

19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.

20.00 – 21.00 h. Random Play J-pop.

K-POP

11.00 – 12.00 h. Canciones a petición.

12.00 – 13.00 h. Trivials K-pop.

13.00 – 14.00 h. Trivials J-pop.

15.00 – 16.00 h. Canciones a petición.

16.00 – 18.00 h. ¡Decora tu portaphotocard!

18.00 – 19.00 h. Canciones a petición.

19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.

20.00 – 21.00 h. Random Play J-pop.

COSPLAY

17.00 h. Trivial Frikis con PepeluVZ.

18.00 h. Concurso individual de Cosplay.

20.00 h. Charla de estilizado de pelucas con Karmaa_Cos, actividad compartida con Conferencias.

CONFERENCIAS

17.10 – 17.40 h. Juan Mangas Roa.

18.00 – 18.40 h. Entrevista a Mangaline por Juan Mangas Roa.

20:30 h. Charla de estilizado de pelucas con Karmaa_Cos

VÍDEOJUEGOS

12.00 h. Mario Kart World.

13.30 h. Tekken 8.

16.00 h. Super Smash Bros. Ultimate.

19.00 h. Street Fighter VI

TCG Y JUEGOS DE MESA

11.00 h. Torneo Final Fantasy TCG.

WARHAMMER

12.00 – 13.00 h. Iniciación a Warhammer Age of Sigmar.

17.00 – 18.00 h. Iniciación a Warhammer 40.000.

ACTIVIDADES

11.00 – 17.00 h. Crea tu propia Miku.

Domingo, 20 de septiembre

ESCENARIO

11.00 – 11.30 h. Trivial friki 2000+.

12.00 – 13.00 h. Concurso individual de K-pop.

13.00 – 14.00 h. Concurso grupal de K-pop.

14.00 h. Concurso infantil de Cosplay.

15.00 – 17.00 h. Karaoke libre.

17.00 h. Concurso grupal de Cosplay.

18.00 – 19.00 h. Random Play K-pop.

19.00 – 20.00 h. Exhibición libre.

20.00 – 21.00 h. Cierre del escenario y despedida.

K-POP

10.00 – 11.00 h. Canciones a petición.

11.00 – 12.00 h. Trivials K-pop.

12.00 – 13.00 h. Concurso individual de K-pop.

13.00 – 14.00 h. Concurso grupal de K-pop.

15.00 – 16.00 h. Canciones a petición.

16.00 – 18.00 h. ¡Decora tu portaphotocard!

18.00 – 19.00 h. Random Play K-pop.

19.00 – 20.00 h. Exhibición libre.

COSPLAY

14.00 h. Concurso infantil de Cosplay.

17.00 h. Concurso grupal de Cosplay.

VÍDEOJUEGOS

12.00 h. Dragon Ball Fighters Z.

16.00 h. Marvel Tōkon.

TCG

10.00 h. Torneo MTG Commander.

11.00 h. Torneo Pokémon TCG.

WARHAMMER

12.00 – 12.30 h. Sorteo Warhammer.

ACTIVIDADES

11.00 – 17.00 h. Crea tu propia Miku.