Estepona reúne manga, anime, cosplay y K-pop en tres días de festival en la Costa del Sol
La cuarta edición del Festival Manga se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos con torneos de videojuegos, concursos, talleres, charlas y actividades para todos los públicos
Estepona volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados al manga, el anime y la cultura japonesa con la cuarta edición del Festival Manga de la Costa del Sol, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos.
La cita reunirá durante tres jornadas concursos de cosplay y K-pop, torneos de videojuegos y juegos de cartas, talleres, conferencias, música y actividades familiares, además de zonas dedicadas a artistas, expositores y restauración.
El festival está organizado por la Asociación PAX Cultural y amplía este año su programación con nuevos espacios temáticos y propuestas dirigidas tanto a aficionados como a familias y público general.
Entre los invitados figuran Rafael, presidente de la editorial Mangaline; el dibujante Víctor Marín, y la escritora Gemma Swan, que presentará su última novela, Steampunk. La ciudad de metal. Los encuentros permitirán al público conocer de cerca el trabajo de profesionales vinculados a la ilustración, la edición y la literatura.
Cosplay, K-pop, videojuegos y cartas
Uno de los principales focos de la programación estará en los concursos de cosplay, con modalidades individual, grupal e infantil. También habrá actividades de K-pop, karaoke, Random Play, concursos y triviales sobre cultura ‘friki’.
La zona de videojuegos acogerá distintos torneos, mientras que los aficionados a los juegos de cartas podrán participar en competiciones de Final Fantasy TCG, Magic: The Gathering Commander y Pokémon TCG.
El festival reservará también espacio para Warhammer Age of Sigmar y Warhammer 40.000, con sesiones de iniciación y actividades relacionadas con la pintura de miniaturas.
La oferta de talleres incluirá propuestas como ‘Crea tu propia Miku’ y ‘Decora tu portaphotocard’, además de otras actividades vinculadas a la cultura japonesa.
Tres días de programación
El escenario principal concentrará karaoke, concursos, exhibiciones y sesiones de Random Play de K-pop y J-pop, mientras que las zonas de conferencias acogerán charlas y encuentros sobre manga, cosplay, ilustración y creación artística.
El festival abrirá el viernes 18 de septiembre de 16.00 a 21.00 horas. El sábado 19 y el domingo 20, el horario será de 10.00 a 21.00 horas.
Desde el Ayuntamiento de Estepona destacan que la cita busca combinar ocio alternativo, creatividad y participación juvenil, al tiempo que sirve de escaparate para artistas, comercios y empresas vinculadas al sector cultural.
Con esta cuarta edición, el Festival Manga de la Costa del Sol refuerza una programación que durante todo el fin de semana llenará Estepona de cosplay, videojuegos, cultura japonesa y actividades para todos los públicos.
Programa completo
Viernes, 18 de septiembre
ESCENARIO
17.15-17.30 h. Bienvenidos al Festival
17.30 – 18.00 h. Trivial PPLU, actividad compartida con Cosplay.
18.00 – 19.00 h. Karaoke libre.
19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop, actividad compartida con K-pop.
K-POP
16.00 – 17.00 h. Canciones a petición.
17.00 – 18.00 h. Trivials.
18.00 – 19.00 h. Exhibición libre.
19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.
20.00 – 21.00 h. Canciones a petición.
COSPLAY
17.30 – 18.00 h. Trivial PPLU, actividad compartida con Escenario.
CONFERENCIAS
18.00 h. Charla-taller con Marioara Lazau, Mery Made It.
VÍDEOJUEGOS
17.30 h. Torneo de Guilty Gear.
18.30 h. Torneo de Mario Tennis.
TCG Y JUEGOS DE MESA
18:00 h. Actividad iniciación- Final Fantasy
Sábado, 19 de septiembre
ESCENARIO
12.00 – 14.00 h. Concurso de Karaoke.
14.00 – 14.30 h. Trivial Friki Videojuegos.
17.00 h. Trivial Frikis con PepeluVZ, actividad compartida con Cosplay.
18.00 h. Concurso individual de Cosplay.
19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.
20.00 – 21.00 h. Random Play J-pop.
K-POP
11.00 – 12.00 h. Canciones a petición.
12.00 – 13.00 h. Trivials K-pop.
13.00 – 14.00 h. Trivials J-pop.
15.00 – 16.00 h. Canciones a petición.
16.00 – 18.00 h. ¡Decora tu portaphotocard!
18.00 – 19.00 h. Canciones a petición.
19.00 – 20.00 h. Random Play K-pop.
20.00 – 21.00 h. Random Play J-pop.
COSPLAY
17.00 h. Trivial Frikis con PepeluVZ.
18.00 h. Concurso individual de Cosplay.
20.00 h. Charla de estilizado de pelucas con Karmaa_Cos, actividad compartida con Conferencias.
CONFERENCIAS
17.10 – 17.40 h. Juan Mangas Roa.
18.00 – 18.40 h. Entrevista a Mangaline por Juan Mangas Roa.
20:30 h. Charla de estilizado de pelucas con Karmaa_Cos
VÍDEOJUEGOS
12.00 h. Mario Kart World.
13.30 h. Tekken 8.
16.00 h. Super Smash Bros. Ultimate.
19.00 h. Street Fighter VI
TCG Y JUEGOS DE MESA
11.00 h. Torneo Final Fantasy TCG.
WARHAMMER
12.00 – 13.00 h. Iniciación a Warhammer Age of Sigmar.
17.00 – 18.00 h. Iniciación a Warhammer 40.000.
ACTIVIDADES
11.00 – 17.00 h. Crea tu propia Miku.
Domingo, 20 de septiembre
ESCENARIO
11.00 – 11.30 h. Trivial friki 2000+.
12.00 – 13.00 h. Concurso individual de K-pop.
13.00 – 14.00 h. Concurso grupal de K-pop.
14.00 h. Concurso infantil de Cosplay.
15.00 – 17.00 h. Karaoke libre.
17.00 h. Concurso grupal de Cosplay.
18.00 – 19.00 h. Random Play K-pop.
19.00 – 20.00 h. Exhibición libre.
20.00 – 21.00 h. Cierre del escenario y despedida.
K-POP
10.00 – 11.00 h. Canciones a petición.
11.00 – 12.00 h. Trivials K-pop.
12.00 – 13.00 h. Concurso individual de K-pop.
13.00 – 14.00 h. Concurso grupal de K-pop.
15.00 – 16.00 h. Canciones a petición.
16.00 – 18.00 h. ¡Decora tu portaphotocard!
18.00 – 19.00 h. Random Play K-pop.
19.00 – 20.00 h. Exhibición libre.
COSPLAY
14.00 h. Concurso infantil de Cosplay.
17.00 h. Concurso grupal de Cosplay.
VÍDEOJUEGOS
12.00 h. Dragon Ball Fighters Z.
16.00 h. Marvel Tōkon.
TCG
10.00 h. Torneo MTG Commander.
11.00 h. Torneo Pokémon TCG.
WARHAMMER
12.00 – 12.30 h. Sorteo Warhammer.
ACTIVIDADES
11.00 – 17.00 h. Crea tu propia Miku.