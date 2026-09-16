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Atropello

Herido un menor de 12 años tras ser atropellado en Torremolinos y el conductor darse a la fuga

El menor, que se dirigía a su centro educativo en el momento del impacto, permanece ingresado con una fractura craneal

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La Opinión

Málaga

Un menor de 12 años resultó herido este pasado martes al ser atropellado mientras iba al instituto en Torremolinos. La Policía Local ha abierto una investigación para localizar al conductor, que se dio a la fuga.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, los hechos sucedieron sobre las 09.45 horas de este pasado martes, en las inmediaciones del centro educativo del menor.

El menor tiene una fractura craneal

En ese momento, se dio aviso a la Policía Local y a los servicios sanitarios que atendieron al menor en el lugar, pero, debido a la gravedad de las lesiones, fue evacuado a un hospital. Actualmente está ingresado con una fractura craneal.

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La Policía Local de Torremolinos ya tiene una investigación en marcha para esclarecer "cuanto antes" cómo sucedieron los hechos, han incidido fuentes municipales.

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