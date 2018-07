Torre del Mar esta semana ´no duerme´

La ausencia de incidentes, principal argumento de los organizadores

Torre del Mar no duerme. Por lo menos hasta el domingo, cuando se escuchen los últimos ecos de la quinta edición de un acontecimiento como el Weekend Beach Festival, con más de 40.000 espectadores garantizados. Ayer, más de 35.000 personas bailaron en el escenario principal con el punk de la formación estadounidense The Offspring o con la electrónica imparable de Caleb Calloway, Loco Dice o Paco Osuna.

Fue una primera noche inolvidable, ya con todos los weekers en el recinto del festival y una organización más que satisfecha «por la ausencia de incidentes después de la acampada y acceso de todos los participantes en esta gran fiesta musical». Y aún no ha llegado el turno, previsto para esta próxima madrugada, del afamado productor David Guetta. Con él continuará definitivamente una fiesta de cuatro noches con su días, prácticamente interminable.

A la música de The Offspring le acompañaron ayer los ritmos de The Toy Dolls, Inner Circle, Juanito Makandé o La Raíz. Y, en el escenario electrónico, los sets de artistas de primera línea internacional como Amelie Lens o Pendulum DJ Set, además de los DJs ya reseñados. Los weekers, aún con las baterías casi al 100%, evidenciaban unas ganas de disfrutar máximas.

Pero todos tienen bien grabado que esto no ha hecho más que empezar. Restan para hoy más nombres propios, además de Guetta, como los de Alborosie o The Qemists, que alternarán sus directos con referentes de la escena hip hop nacional como Mala Rodríguez, El Langui o Natos y Waor, «presentando la jornada en la que más se ha apostado por el sonido hip hop dentro del aniversario de Weekend Beach», como reconocía el propio equipo de contratación de este importante macrofestival.

Más nombres propios para este viernes: los independientes Izal, el recién editado nuevo disco de La M.O.D.A. o el mestizaje sin fronteras de Macaco. Pero si alguien podrá decir algún día que fue el primer artista en reunir a alrededor de 40.000 asistentes a su concierto en la Axarquía, ése será Guetta. Ya sonó bien fuerte su nombre cuando se anunció por las autoridades locales en la edición de este año de la feria turística madrileña Fitur. El productor galo tiene asegurado ser el gurú para la gran fiesta de aniversario del Weekend Beach.

Previamente habrá más de 12 horas de música. Puesto que a la doce del mediodía ya estará en marcha el ritmo en el escenario matinal El Faro, situado en la zona de acceso a la acampada. Allí hará vibrar al público, como primera de la clase, la malagueña Liz Deejay. A esta prestigiosa artista le seguirán las sesiones de Texxcoco, Juancho Marqués o de Meneo.

Muchos de los asistentes consultados ayer expresaron su satisfacción por las mejoras en cuanto a logística en los accesos, así como en el cuidado de las zonas de playa. También remarcaron el éxito de la fiesta de bienvenida, con los incombustibles Danza Invisible sobre el escenario principal. A los torremolinenses les acompañaron en el cartel los también malagueños Ballena, Iseo & The Dodosound with the Mousehunter, Fyahbwoy & Forward Ever Band o La Pegatina. Así calentó motores ante la extensísima fiesta de anoche el llamado escenario Weekend Brugal, epicentro de todas las miradas hasta el momento.