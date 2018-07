Vigar: "Que los Goya vengan o no a Málaga no pone en cuestión el valor del Festival"

La noticia saltó el lunes, aunque la presentación oficial tuviera lugar ayer: los Premios Goya viajarán por segunda vez en su historia (32 años) y celebrarán su próxima edición, el 2 de febrero, en Sevilla, en lugar de la tradicional capital de España, Madrid. Recordemos que tres meses antes de los Goya, la capital hispalense celebrará otra entrega de galardones sobresaliente, la de los Premios de Cine Europeo, lo que confirma la fuerte apuesta audiovisual del Ayuntamiento de Sevilla, ciudad que acoge el Festival de Cine Europeo. La celebración de la Gala de los Goya, cuya última edición fue seguida por cuatro millones de telespectadores, generará a la ciudad unos ingresos no inferiores a los cinco millones de euros y una publicidad inducida de otros 50 millones de euros.

Al conocerse la noticia, desde Málaga muchos se preguntaron si la capital de la Costa del Sol no habría sido una candidata más idónea, habida cuenta de que acoge el único festival dedicado por entero al cine español. El director del certamen, Juan Antonio Vigar, quitó ayer hierro al asunto: «Que los Goya vengan o no a Málaga no pone en cuestión el valor del Festival. Validar o no el apoyo al festival del sector del cine español en función de un hecho puntual, circunstancial no responde a la realidad. El Festival de Málaga tiene suficiente importancia para nuestra industria», aseguró Vigar, quien avanzó que «la Academia y el Festival tienen proyectos en común de otra naturaleza en los que queda patente la relación y sintonía» entre ambas instituciones. Además, el director del certamen malagueño no descarta que en algún momento se celebre una gala de los Goya en Málaga: «En el futuro si la Academia y el Festival de Málaga encuentran un punto de acuerdo, podría ocurrir», manifestó.

En este sentido también se posicionó Daniel Ortiz Entrambasaguas, máximo responsable de Procinema (organización que agrupa a buena parte de los productores audiovisuales malagueños): «Me alegro de que los Goya estén en Andalucía. Deberíamos estar contentos de que el cine andaluz está cada vez más presente en los Goya», declaró el productor de Contigo no, bicho, quien se mostró contrario a «hacer banderas» y convencido de que Málaga no necesita del empujón mediático de los Goya porque «ya tiene uno de los festivales referente en Europa y Latinoamérica».

La gala de los Goya 2019, la trigésimo tercera edición de los premios, se celebrará el 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes.