Banderas, nominado a un Emmy por su serie sobre Picasso

Catorce años después, Antonio Banderas vuelve a estar nominado en los Premios Emmy, los Oscar de la televisión que, habida cuenta de la creciente importancia de la pequeña pantalla, son unos galardones cada vez más destacados. Si en 2004 fue candidato por la miniserie 'And starring Pancho Villa as himself', el malagueño aspira ahora a la estatuilla por su encarnación del maduro Pablo Picasso en la temporada de 'Genius' que National Geographic ha dedicado al pintor de la Plaza de la Merced.

La simple nominación es ya todo un espaldarazo para uno de los grandes retos de la carrera de Banderas: "Este sí que es un personaje en el que me la juego, porque ese es de mi tierra. Este personaje me puede llevar a la gloria o me pueden echar de Málaga», ha comentado el intérprete, quien 'presionó' a los productores y al director de la serie, Ken Biller, para que parte del rodaje se llevara a cabo en la tierra natal del artista: así, la Iglesia de Santiago, la calle San Agustín, la plaza de toros de La Malagueta y la playa de La Misericordia (donde, como un trasunto de la Costa Azul, Banderas rodó sus escenas) fueron algunos de los escenarios elegidos.

'Genius: Picasso' le permitió a Antonio Banderas cumplir uno de sus grandes sueños. De hecho, el intérprete venía preparándose para el gran desafío desde hacía más de cinco años: en el ya lejano 2012 se anunció que el director Carlos Saura y el productor Elías Querejeta querían documentar en una película la creación del Guernica y que habían pensado en Antonio. '33 días' se titula (aún) el proyecto, justo los que empleó el pintor en su tótem.

Antonio Banderas, que siempre va a por todas, como nos confirman sus amigos y colaboradores más allegados, vio todas las películas en las que aparece el personaje de Picasso para meterse a fondo en el personaje e, incluso, llegó hasta a pintar a tamaño real el Guernica para asomarse al alma creativa y humana de su paisano.

«Me lo plantearé con la misma seriedad que me planteó todos los papeles, pero evidentemente necesita un trabajo extra. No quiero fallarle a Don Pablo», comentó entonces el actor. Hoy empieza su camino para los Emmy.