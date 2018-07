El negro optimismo de los Addams

La Familia Addams, una comedia musical de Broadway es el título de este excelente espectáculo que se asienta en el Teatro Cervantes hasta el cinco de agosto. La familia de estos monstruos entrañables tiene que recibir a la del novio de Miércoles. Ella es la imperturbable hija que se enfrenta al problema de que unos humanos normales se relacionen con sus más que poco convencionales parientes. Pero el amor es capaz de enfrentarse a cualquier situación. A partir de ahí la sucesión de escenas divertidas no dan tregua en una dramaturgia espléndida que refleja el espíritu de la primitiva serie televisiva. Es un continuo trabajo cómico que no desdeña en su parte musical lo que se espera de un espectáculo de grandes dimensiones. Resuelto, ligero y muy ameno. Un trabajo espléndido de intérpretes y músicos. Pero n excelente trabajo de dirección que ha sabido sacar el máximo partido de las interpretaciones. Cada personaje tiene lo suyo. Y resulta difícil no enamorarse de más de uno, porque no hay tregua en sus intervenciones. La composición física y mímica es excelente y parece la base sobre la que se apoya el actor. Es divertidísimo observar cómo durante todo el tiempo de la función los gestos propios de cada individuo se convierten en una parte más del propio espectáculo. Gestos precisos y muecas muy estudiadas que se convierten casi en una coreografía y que dan esa sensación de personaje auténtico, con vida. Desde luego la parte vocal no es menos en este trabajo. Hay voces más que impresionantes y muy bien integradas en el propio carácter de los tipos representados. Canciones que se integran en la dramaturgia junto a coreografías capaces de embellecer la escena en cada momento preciso. No sobra nada. Uno de los musicales más atractivos de los últimos que hayamos podido ver por su factura y emoción. ¿Familiar? Sí, también. Puede ir toda la familia. Pero sobre todo un regalo para los amantes de los musicales. Carmen Conesa (Morticia) y Xavi Mira (Gómez) hacen un tándem sobresaliente. Magnífica Lydia Fairen como Miércoles, con una voz espectacular. Así como un más que destacable trabajo de Alejandro Mesa como Pugsley (el hijo menor de los Addams). No se pierdan sus caras. Por supuesto el resto del amplio elenco se merece un aplauso. Así que, si puede, no deje pasar la oportunidad de divertirse con un espectáculo de calidad. Además, no hablan como en Disney y no te molestan haciéndote intervenir. Sólo se trata de subir el ánimo con optimismo, que no es poco.