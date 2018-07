Una artista acusa a Fernando Francés de agresión

Más problemas para el director del Centro Contemporáneo (CAC) de Málaga, Fernando Francés. Si hace unas semanas declaraba en el Juzgado de Instrucción en calidad de investigado por su supuesta colaboración con el artista francés Invader en la instalación de mosaicos en Bienes de Interés Cultural y, además, el centro está siendo sometido a una auditoría por iniciativa de Ciudadanos, ahora el empresario cántabro se enfrenta a una acusación de índole muy diferente pero especialmente grave: la artista granadina Marina Vargas ha denunciado en su cuenta de Facebook haber sufrido una agresión por parte de Francés el pasado domingo, en la Feria de Arte de Santander.

Éste es el texto subido por Vargas a su cuenta: "Me gustaría informaros que el domingo 15 de julio en la Feria Arte Santander he sufrido UNA AGRESIÓN por parte de Fernando Francés, director del CAC de Málaga, en el stand de mi galería (Javier Lopez y Fer Francés). Sobre las 20.15, Fernando Francés, tras señalarme con el dedo y repetirme 'La has cagado, la has cagado', me golpeó en el rostro con la mano. Todos los detalles de esta agresión están en conocimiento de la policía, pues he interpuesto una denuncia contra esta persona. Tras un primer momento de shock, aunque me siento humillada y llena de dolor, creo que debo comunicarlo para que este tipo de actuaciones no se repitan y empiecen a visibilizarse.

Debido a esta situación, he tomado una serie de decisiones que pronto pondré en conocimiento de todas las personas que a lo largo de mi vida profesional, me han ayudado y apoyado".

Marina Vargas (Granada, 1980) es una de las artistas de la galería del director del CAC Málaga, Fer Francés. La creadora expuso en 2015 una individual en el centro malagueño, 'Ni animal ni tampoco ángel'.

De momento, Fernando Francés no ha respondido a las acusaciones de Vargas. Francés ha celebrado este 2018 los 15 años del CAC Málaga, que siempre ha dirigido tras ganar su empresa, Gestión Cultural, los dos concursos públicos determinados por el Ayuntamiento a lo largo de esta década y media. El último contrato terminaba el pasado abril, pero una cuestión de movilidad laboral en el área municipal de Cultura ha retrasado la redacción del pliego de condiciones, por lo que el Consistorio ha prorrogado un año, hasta mayo de 2019, la concesión a Francés.