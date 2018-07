El Echegaray condensa lo mejor de la nueva escena andaluza en el ciclo dteatro

La cita comienza mañana mismo

Siete compañías andaluzas, seis montajes, tres estrenos absolutos, textos de dramaturgos contemporáneos junto a piezas basadas en Federico García Lorca o Jean Genet, decenas de intérpretes de la capital de la Costa o formados en su escuela... El ciclo dteatro recibirá entre mañana y el 29 de julio sendas producciones de La Función Teatro en colaboración con La Böhemia, LaNegra, Nuevo Teatro Musical, Producciones Teatrales Rosa Castro, Centuries Producciones y Teatroz.

dteatro es, según sus responsables, «una ventana a la nueva dramaturgia facturada entre Málaga y Granada y también un guiño a la capacidad de nuestras directoras de procesar y dar nuevas lecturas a textos clásicos, y ocupará las tablas del Teatro Echegaray en una suerte de epílogo de los montajes producidos por Factoría Echegaray que han nutrido su programación durante toda la Temporada 2017-18».

La agenda comienza mañana con Ars delendi. El arte de destruir, una dramaturgia de Rafael Ruiz Álvarez inspirada de manera libre en Las criadas, de Jean Genet, que coproducen la compañía granadina La Función Teatro y la malagueña La Böhemia Producciones, con Beatriz Martínez, Patricia Callejo y Carmen Ruiz-Mingorance en el elenco. La propia Ruiz-Mingorance dirige la segunda pieza, Radiografía de puta y poeta, un texto de Antonio César Morón que produce la compañía granadino-malagueña LaNegra S.L. y protagonizan Farah Hamed y Juan Antonio Hidalgo (viernes 20 de julio).

Lorca

Las dos siguientes obras se aproximan de diferente manera al legado de Lorca. La primera tiende además un puente entre Factoría Echegaray y dteatro. Leonor Pelayo presentó la comedia de enredo Bailando con locos, con la que acabó el 1 de julio la segunda temporada de la productora municipal, y está también al frente de la versión de La zapatera prodigiosa que la compañía Nuevo Teatro Musical estrenará el 21 y el 22. Coreografías de Ana Ruiz Soler, música en vivo dirigida por Nacho Doña y un amplio elenco para una visión diferente del clásico lorquiano.

El estreno absoluto de Producciones Teatrales Rosa Castro Lorca destino Nueva York es otro montaje multidisciplinar. Abrirá la puerta del Echegaray el jueves 26 para contar a través de poemas teatralizados, música y baile en directo y la representación de la obra teatral Quimera, una historia basada en las cartas que Federico García Lorca envió desde Nueva York a su familia.

Comedia

El programa se cierra el viernes 27 con otro estreno. Centuries Producciones ofrece en Wabi-Sabi una comedia escrita y dirigida por Andy Anderson, la historia del reencuentro de dos amigos íntimos de la infancia cuyas vidas habían tomado caminos divergentes. Anderson dirige a un jovencísimo elenco andaluz en una obra cuyo título extrajo de una expresión asiática que significa «buscar la belleza en lo imperfecto», y que resume su espíritu.

La compañía malagueña Teatroz se une al ciclo dteatro con dos pases de No me toques el cuento, una vuelta de tuerca a las historias clásicas de Disney en la que encontraremos a Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora desmadradas y enfrentadas a su narradora y a los finales felices que todos conocemos. No me toques el cuento se pondrá en escena en el Teatro Echegaray el sábado 28 y el domingo 29 de julio