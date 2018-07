Cinco hitos musicales que todos cantamos mal

Ni Shakira aprendió a querer los tacos ni Michael Jackson nos ofrece una manzana. Por suerte, no nos hemos vuelto locos y hay una palabra para este fenómeno, se llama 'Mondegreen' y los científicos lo han estudiado.

El 'Mondegreen' es una mala interpretación como resultado del parecido entre las palabras y es nuestro cerebro el que trata de buscarle un sentido a aquello que no somos capaces de entender. Esto nos ha pasado incontables veces con estribillos que somos incapaces de recitar al pie de la letra, pero muchos de sus sustitutos han dejado huella en la historia de la música.

Billie Jean (Michael Jackson)

Comenzamos con el clásico 'Billie Jean' de Michael Jackson. Cuando escuchamos la famosa frase "tú quieres una manzana" con un intrincado acento inglés, en realidad está diciendo, "but the kid is not my son". Aunque no exista parecido escrito, en la canción es inevitable confundirlas.

Antología (Shakira)

Aunque no es imposible conquistar a alguien con unos tacos cuando escuchamos, "fue por ti que aprendí a querer los tacos", no dice otra cosa que "fue por ti que aprendí a querer los gatos". A nuestro favor diremos que Shakira no se ha diferenciado precisamente por su buena dicción.

Rhythm of the Night (Corona)

Otro exitazo que nos hemos tenido que inventar para poderlo cantar a gritos de fiesta es 'Rhythm of the Night'. En el estribillo de este hito de los 90' siempre ha sido más fácil sustituir la frase principal por "esos son Reebok o son Nike", más sencillita.

Give It Away (Red Hot Chili Peppers)

Los Red Hot Chili Peppers no nos lo suelen poner fácil. En este caso con la famosa ´Give it away´, que llega a convertirse en un verdadero trabalenguas. Como no podía ser de otra manera, acabamos recurriendo a la imaginación con un "dirrugüei, dirrugüei, dirrugüeina", para salir del paso.

El taxi (Osmani y Pitbull)



Un éxito más moderno, pero no por eso menos confuso, es el de Osmni García y Pitbull, 'Taxi'. Aunque la hayamos escuchado hasta la saciedad el "cho cho chofer pare el taxi" ha pasado a ser "yo yo yo le paro el taxi" casi el mismo número de veces.