Alfred arrasa en su debut como solista en el Share Festival Barcelona

Alfred García está plenamente centrado en su trayectoria profesional como solista. Desde que finalizase el Festival de Eurovisión, tanto él como Amaia comenzaron a trabajar en sus proyectos individuales ya que ambos siempre han mostrado su idea de no hacer una carrera musical como dúo.



El cantante ha formado parte del cartel del Share Festival Barcelona y le hemos podido ver de lo más entregado con su público en la primera entrega de #1016IsComingTour. Como si de una estrella del pop-rock se tratase, Alfred consiguió poner en pie a todo el recinto y logró que los asistentes corearan junto a él algunos de los temas más conocidos del cantante como Que nos sigan las luces, La ciudad o 1016.



Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Alfred presentó Londres, el tema que terminó de componer en la academia de Operación Triunfo. "Ahora viene una canción muy especial para mí. En Operación Triunfo ha habido muchos himnos pero lo que más me gusta de los proyectos son las partes ocultas, de los discos, de los conciertos y también de los concursos en este caso. Para mí hay un himno que me ha marcado muy fuerte, porque a parte de que para mí es un himno personal, es una ciudad muy bonita. Es una canción sobre una relación que no acabó muy bien y se quedó en el recuerdo, pero eso lo sufre la ciudad y no yo. Esto es 'Londres'", contó un emocionado Alfred.





Durante aproximadamente una hora de concierto, el cuarto finalista de Operación Triunfo versionó algunas de sus canciones favoritas de otros artistas como fue el caso de Insurrección de El último de la fila oel tema de Rihanna que versionó en una de las galas de OT junto a su trombón.Está claro que este estreno de Alfred en el mundo de la música ha sido todo un éxito y estuvo arropado por todos sus seguidores más incondicionales y de sus padres, a los que pudimos conocer durante su paso por la Academia, al igual que su pareja Amaia,