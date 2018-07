"Maná ha llegado a donde está porque ha sabido conectar con el público"

A la banda se le quiere mucho en España...

Sí, siempre hemos tenido una excelente conexión con toda la gente de España. Para nosotros siempre es un placer volver y tocar, la gente es muy cariñosa, muy efusiva.

¿Y tienen previsto alguna que otra fecha próxima en España?

Ahorita, como tenemos el calendario tan apretado, vamos a cumplir con los compromisos en La Palma o en Gijón, después prácticamente tenemos que seguir hacia otras ciudades donde ya hemos cerrado otros compromisos. Tenemos pensado hacer una gira el año que viene por toda España. A fin de cuentas a Maná lo que el encanta es tocar y, siempre, cuando nos dicen que vamos a ir a España nos emocionamos mucho porque es de los mejores países: la gente es más efusiva y eso nos encanta. Te estimula mucho recibir toda esa energía sobre el escenario.

¿Qué tipo de espectáculo traen a Starlite?

Tenemos un show que durará más de hora y media con muchísimos éxitos y también otras canciones que igual no hemos tocado antes. Lo importante es que llevamos un repertorio a full, súper arriba y cañero desde el principio al fin. La gente va a estar muy contenta y satisfecha con las canciones que vamos a tocar.

Su último trabajo discográfico, Cama Incendiada, es de 2015, hace ya tres años ¿Está trabajando la banda en la composición de un nuevo disco?

Hay planes para empezar a trabajar en un nuevo proyecto cuando regresemos de esta gira y de esos compromisos que tenemos también en Sudamérica, que son varios festivales. La idea es empezar a trabajar para sacarlo para el año que viene. Cuando esté cocinado y listo obviamente empezaremos una gira. Para nosotros ya urge material nuevo porque hace rato que no sacamos nada. Posteriormente queremos salir de gira para reencontrarnos con todos nuestros fans.

Maná es uno de los principales embajadores de México y como tal ha hecho también la canción de la selección de fútbol. Es una lástima que no pudieran pasar -como la selección española- de octavos de final...

La verdad es que es una pena para España y también para México pero lo dieron todo en la cancha. Esta canción fue tanto para animar a la selección mexicana como a todos los fans pero se puede seguir usando en el futuro porque no solo está el mundial. Hay otras citas importantes donde México tiene que participar también. Ese tema está ahí para que sea casi, casi un himno para animar tanto a la afición como al equipo.

¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito de Maná durante todos estos años?

No hay ninguna clave y no hay ninguna fórmula. Maná es un grupo que ha llegado a donde está porque ha trabajado muy duro y ha hecho las cosas a un nivel profesional siempre pero sobre todo porque ha sabido conectar con la gente. Siempre hemos sido un grupo honesto, lo que ves es lo que somos y la idea es siempre tratar de proponer cosas -tanto en letras como en música- que pensemos que puede ser interesantes para el público. Primero nos tiene que satisfacer a nosotros, ojo, tenemos estar al 100% convencidos. Otra cosa que ha ayudado para que el grupo haya durado tanto es que hay mucho respeto entre nosotros cuatro, somos como hermanos. Así como hay cosas en las que coincidimos hay cosas donde no podemos estar de acuerdo pero siempre encontramos la forma de hablar y de llegar a acuerdos, la comunicación y el respeto es muy importante. Obviamente, como las cosas te cuestan tanto trabajo, valoras mucho lo que tienes y la posición en la que estas así que nosotros, nuestra intención, es seguir haciendo cosas buenas, seguir haciendo las cosas profesionalmente y seguir haciendo canciones que nos dejen satisfacción, ser honestos.

¿Alguna vez les han propuesto abandonar el español y empezar a cantar en inglés?

Nunca ha llegado esa inquietud, nos sentimos muy contentos cantando en nuestro idioma. Es muy bonito también ver que nuestra música ha llegado a tantos países sin tener que cantar en inglés. Si en el futuro queremos hacer alguna canción con algunas palabras en inglés o algo por el estilo simplemente será una forma de comunicarnos y de ser todavía más universales.

¿Qué música escucha Maná?

Los cuatro somos muy parecidos en muchas cosas pero en otras no. Lo que sí que te digo es que eso es lo que hace versátil al grupo: escuchamos muchísimos tipos de música. Creo que eso es muy bueno, no estar encasillados en un estilo o sonido. Maná siempre ha sido una banda de fusión -aunque sea una banda de pop-rock- siempre ha sido una banda a la que le gusta mezclar diferentes elementos de diferentes músicas que a los cuatro nos gusta. Si tu coges el iPhone o el iPad de cada quien encontrarás que todos tenemos una variedad impresionante de música. En mi caso personal yo si escucho más rock aunque también puede haber reggae o música latina aunque el 95 por ciento es rock y dentro del rock muchos géneros también.