Mireya Bravo: "He demostrado que soy más que una cantante de flamenco"

Hace un mes lanzó su primer disco y ahora lo presenta en su tierra ¿Cómo se siente?

Me están pasando cosas que no me hubiese imaginado jamás. Sí me lo llegan a decir hace un año o cuando empecé a cantar, que me iba a pasar todo lo que me está pasando me reiría y no me lo creería. Es un día especial, aún no he hecho ningún concierto oficial pero estrené mi single en el Bernabéu y ahora lo hago mi querida tierra. Es la primera vez en Málaga así que estoy muy contenta y sé que todo el mundo lo va a disfrutar tanto como yo.

¿Cómo está recibiendo la acogida del disco?

Mucho mejor de lo que me esperaba. No pensaba que iba a llegar a tener tanta repercusión ni que iba a gustar tanto al público, como lo está haciendo. Me ha sorprendido mucho, estoy muy feliz. Mi objetivo principal con este disco era sorprender y hacer ver que puedo cantar muchos más estilos, más allá del flamenco. Creo que lo he conseguido.

¿Por qué no esperaba ese buen recibimiento?

Principalmente porque en la academia me encasillaron en el flamenco. Me gusta el flamenco pero no soy flamenca flamenca. Me gusta cantar y escuchar de todo. En mi álbum he querido, como dice el título del disco, Tu reflejo, mostrar cómo soy yo, sin filtros. Por eso puedes encontrar de todo desde reguetón, pop, balada, y como no flamenco. Un poco de todo, como soy yo. No estaba segura si gustaría pero me he dado cuenta de que sí.

¿Se ve innovando en nuevos estilos de cara a unos años?

En el futuro me veo como ahora, cantando y disfrutando. No me importaría innovar mis registros o probar nuevos estilos musicales. No le tengo miedo a nada pero me veo encaminada más hacia el pop, que es lo que más me gusta y lo que estoy haciendo actualmente.

¿Si tuviese que quedarse con una sola canción de su nuevo disco, cuál sería?

Es difícil de elegir una canciónporque todas mis canciones me encantan y son especiales para mi. Si no me queda más remedio eligiría La mitad de todo por ser una de las más intimas.

El resto de sus compañeros también están triunfando con sus singles y discos ¿Cómo está viviendo el fenómeno de Operación Triunfo?

OT ha pegado muy fuerte con esta última edición. Todos mis compañeros van a ser un boom con sus discos y singles porque son auténticos y están a la orden musical. Creo que todos vamos a llevar bien alto.

¿Con qué compañero le gustaría hacer una colaboración?

Haría una colaboración con todos mis compañeros. A parte de amigos somos familia. Me quedó la espinita de no poder cantar con todos ellos en el programa, así que no descarto a ninguno. Ojalá la cosa vaya bien y pueda colaborar cada año con uno. Sé que sí o sí, tanto porque el público siempre lo ha pedido y porque nosotras estamos deseosas, haré algo con Miriam.

¿Cuándo comenzará la gira de Tu Reflejo?

En septiembre comienza la gira, pero aún no han salido todas las fechas definitivas. Las iré anunciando por mis redes sociales. Tengo muchas ganas de empezar aunque conlleve asumir muchas responsabilidades.