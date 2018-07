Museo Picasso: 15 años liderando la cultura en Málaga

Mantener y mejorar la calidad expositiva y acercarse al público joven, entre sus objetivos de futuro

Todos los octubres son picassianos en Málaga. Con la llegada de otoño, la ciudad conmemora el nacimiento de su vecino más ilustre e internacional, Pablo Picasso, que vino al mundo el 25 de octubre de 1881. Y desde el año 2003, los malagueños también celebran la apertura del Museo Picasso Málaga, pinacoteca que el próximo 23 de octubre cumplirá quince años. Un cumpleaños que llega en un dulce momento para museo, convertido desde años en el más visitado de Andalucía, y que contará con un destacado programa de actividades. Con más de 635.000 visitantes contabilizados durante el pasado año, el MPM ha capitaneado desde su inauguración el fuerte desarrollo cultural de Málaga, además de haber cumplido con creces los grandes objetivos con los que inició su andadura.

«La voluntad de la familia de Picasso era restituir la presencia del artista en su ciudad de origen. Y creo que esto se ha conseguido. Hoy sería extraño imaginar esta ciudad sin el Museo Picasso, por lo que se puede afirmar que este deseo de restitución de la figura de Picasso se ha alcanzado. Y esto ha traído consigo, además, algo muy interesante, que es el hecho de que Málaga hoy se identifica con el artista», señala el director del Museo Picasso, José Lebrero, que también destaca el trabajo de conexión que la pinacoteca ha ido desarrollando para que los malagueños la sientan como suya. «Cuando llegué [Lebrero está al frente del museo desde octubre de 2009], el Museo Picasso se identificaba como un museo para turistas. Ahora creo que se ve como un museo con turistas», señala.

Exposiciones como la inaugural El Picasso de los Picasso, así como tras de gran impacto como Los juguetes de las vanguardias; Viñetas en el frente; Alberto Giacometti. Una retrospectiva; El cartel europeo 1888-1938; Dennis Hopper. En el camino; Pablo Picasso. Álbum de familia; Louise Bourgeois. He estado en el infierno y he vuelto; Picasso. Registros alemanes; Mural. Jackson Pollock. La energía hecha visible; Bacon, Freud y la Escuela de Londres; Y Fellini soñó con Picasso o la actual Warhol. El arte mecánico, han servido para profundizar en la extensa producción artística del genio de la plaza de la Merced, a la vez que se ha contextualizado su obra con el arte del siglo XX.

La calidad expositiva es para Lebrero uno de los principales objetivos del Museo Picasso, centro que, según confiesa, debe esforzarse por comprender la actual demanda del público para adaptarse a los nuevos tiempos. Y, además, hacerlo sin perder la razón de ser de la propia institución que dirige. «Desde mi punto de vista, uno de los objetivos para el futuro será mantener el nivel de la calidad de las exposiciones y también el de la atención al público. En ocasiones nos encontramos con que empieza a haber casi demasiadas personas en el museo. Y por lo tanto estamos estudiando cómo mejorar la atención a los visitantes. La misión de este museo, su mandato, es difundir la obra de Pablo Picasso. Y en el siglo XXI, llevar a cabo esta misión para jóvenes que han nacido en este siglo, sin perder de vista ese mandato, no es fácil», explica mientras ojea un artítulo del New York Times titulado «Museum Tours for People Who Don´t Like Museum Tours» («Visitas a los museos para personas a las que no les gustan visitar museos»). Lebrero considera que «es más fácil que la gente joven se identifique con una institución como el Centre Pompidou», pero reconoce que gracias a la exposición dedicada a Warhol han comprobado «que se pueden llevar a cabo proyectos que sean atractivos para los jóvenes».

Otra de las dificultades a las que se enfrentan los museos hoy en día es, según Lebrero, el vertiginoso ritmo con el que consumimos cultura. «Vivimos en un mundo muy rápido, sumergido en la inercia de consumir y tirar, lo que a veces impide dedicarle el tiempo debido a la reflexión en profundidad. Eso nos está pasando en algún modo en esta ciudad. Estamos encantados de que vengan muchas personas a ver los museos, pero eso no debería quitarnos tiempo para analizar lo más relevante».

Lebrero destaca que, en el futuro más inmediato, el Museo Picasso «intentará continuar con la línea» expositiva que vienen desarrollando en los últimos años, aunque confiesa que «el año próximo se subrayará a Picasso más que otros años». También adelanta que las cifras de visitas de este año son superiores a las contabilizadas en julio del año pasado, lo que hace pensar que se superarán las 635.000 personas que disfrutaron de la pinacoteca en 2017. El viento de lo cuantitativo y lo cualitativo sopla a favor del Museo Picasso Málaga. ¡Felicidades! ¡Y a por los siguientes quince!