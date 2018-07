Hasta cuatro reuniones con José Tomás

¿Se ha visto un incremento en el número de abonados?

Trabajamos con un 15 por ciento de incremento de abonados, aunque es cierto que partimos de 1.693 del año pasado, un número muy bajo. Hasta hace no demasiado andábamos en una horquilla de entre tres mil y cuatro mil abonados, lo que nos hace ver que hay una base muy frágil de abonados que estamos trabajando en reforzar para llegar al menos a los dos mil.

Habría sido necesario tener un gran reclamo como José Tomás para tirar del abono.

Así es, pero no ha querido venir. En hasta cuatro reuniones distintas hemos intentado que estuviera... Volveremos a intentarlo el año próximo.

Destaca la ausencia de Morante de la Puebla...

Morante, es un dato, no una opinión mía, no ha querido venir a Málaga. Se ha negado rotundamente, al igual que el año pasado, a torear en La Malagueta. En su caso nos negó dos veces rotundamente, por lo que poco podíamos hacer como empresa. Había otros toreros que inicialmente tenían ciertas reticencias pero finalmente se pudo solucionar y están en el abono.

A nivel local faltan el novillero Juan Carlos Benítez, tras ser el triunfador del pasado año, y la de Javier Conde, que se caía a última hora con polémica.

La de Benítez me duele mucho. Tenemos una buena base de novilleros en la provincia, pero este año ha sido imposible el abrir el abanico por lo que sólo disponíamos de dos plazas para los malagueños con el debut del triunfador del certamen de escuelas del pasado año. Eso nos ha hecho tener que dejar fuera a algunos de ellos que merecían estar, y estamos intentando solucionarlo con su inclusión en los carteles de otras plazas de peso. En cuanto a Javier Conde, es cierto que se barajó su presencia, pero finalmente en una feria de estas características se producen cambios de última hora y uno de ellos fue el de sustituir la corrida prevista de La Palmosilla por la de Fuente Ymbro. Finalmente ha tenido a bien no acartelarse con esta corrida, pero tendrá las puertas abiertas para el futuro.

Hay otro aspecto extrataurino importante como es la relación con la Diputación. ¿Se limarán asperezas con el cambio de gestión de Toros del Mediterráneo?

Estamos trabajando con una relación fluida, estamos demostrando que tenemos capacidad de trabajo y que seguimos apostando por Málaga. No se me pasa por la cabeza pensar que no vamos a completar el ciclo de gestión que tenemos con este pliego.