Tyler: el rock echa raíces en Starlite

El cantante Steven Tyler puso anoche a bailar rock al auditorio de Starlite, donde acudió acompañado de The Loving Mary Band, con la que presentó su primer álbum en solitario, We´re All Somebody From Somewhere y con quien, además, repasó temas de Aerosmith, los Beatles, Janis Joplin y Led Zeppelin.

El líder de Aerosmith inció su recital con un "Buenas noches Marbella", mientras sonaba Sweet Emotion y antes de entonar los primeros acordes de la eterna Cryin´, ambos temas de Aerosmith. Haciendo derroche de su buena forma, a pesar de sus 70 años, apostó por incluir en su concierto temas como Come together, I´m Down y Oh! Darling, del mítico cuarteto de Liverpool, además de otras canciones que convirtieron en inmortal a Janis Joplin, como Mercedes Benz y Piece of my Heart.

El escenario de la cantera Nagüeles sirvió de lugar icónico para que un ídolo de masas como Tyler, reinara en todo su esplendor e interpretara, con toda su intensidad y energía, temas de su banda como Janie´s Got a Gun o Jaded. Como la estrella de rock que es, y conocedor de los gustos de sus fans, también ofreció su momento especial al piano, donde interpretó Dream y Train Kept A-Rollin´, para delirio de sus seguidores, incapaces de permanecer sentados en sus asientos desde los primeros compases de la actuación. En los bises, Tyler cantó el no menos mítico Walk This Way, del álbum de Aerosmith Toys in the Attic, y se marchó entonando el himno roquero por excelencia: Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Todo un espectáculo roquero de principio a fin.