Bob Hope, el bufón de América

Murió meses después de haber cumplido 100 años y de protagonizar más de 90 largometrajes.

Desde nuestros recuerdos juveniles como espectadores de cine acuden a menudo a nuestra memoria figuras que, sin habernos dejado huella emocional alguna a lo largo de su trayectoria profesional, han formado parte integral de nuestra propia iconosfera, la más personal, esencial e intransferible, la que, en resumidas cuentas, han contribuido a forjar los grandes mitos fundacionales del Séptimo Arte en el imaginario colectivo de varias generaciones de cinéfilos y que, de alguna manera, explican nuestra proximidad con personajes que, pese a su amplio reconocimiento masivo como estrellas del humor, pese a su inmensa popularidad, nunca han conseguido excitar nuestra atención más allá de lo que han representado como iconos intransferibles del show business durante las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta.

Es el caso, sin ir más lejos, del actor de origen inglés Bob Hope (Kent, Reino Unido, 1903/ Los Ángeles, Estados Unidos, 2013), de cuya muerte, acaecida meses después de haber cumplido un siglo de vida, se conmemora este año su décimo quinto aniversario; uno de los tótems más influyentes de la cultura popular en la América conservadora de los cincuenta y sesenta sobre el que recayó, además, la engorrosa responsabilidad de representar la imagen más doméstica y estereotipada del ciudadano americano, dentro y fuera de los estudios, al tiempo que estimulaba con su presencia icónica los ánimos de millares de descreídos marines desplazados a los diversos frentes de batalla distribuidos por el mundo, cumpliendo así con el encargo gubernamental de enmascarar oportunamente la áspera realidad social que afrontaba el país mediante el empleo de hábiles e inteligentes maniobras de distracción.

Hope, a cuyos pies se rindieron, durante décadas, millones de espectadores de todo el mundo en su papel de sumo sacerdote del slapstick (comedia de golpes y porrazos) siempre estuvo dispuesto a participar en cualquier misión patriótica alentada por el Partido Republicano, tarea que complementaría durante toda su vida con una carrera profesional en continuo ascenso y con una imagen personal hábilmente alimentada por una sociedad que buscaba cerrar las cicatrices de una larga y devastadora contienda, inundando las pantallas de comedias inocuas, inofensivas y elementales, como el antídoto más eficaz contra el creciente pesimismo que se alojó en la sociedad estadounidense tras cuatro traumáticos años de guerra.

Corrección política



Nunca fue un cómico con la suficiente autoridad como para haber creado por sí mismo una escuela o tendencia en el campo de la actuación pues, frente al de algunos de sus contemporáneos (Pierre Etaix, Jacques Tati, Jerry Lewis, Charles Chaplin€ maestros consumados del arte de la comedia) el suyo fue siempre un humor de resabios pedestres, lineal, algo rancio, reiterativo y, sobre todo, cubierto de un manto de corrección política que lo catapultaría muy pronto, como no podría ser de otra manera, hasta las cimas comerciales de un género de muy escaso calado intelectual, sobre todo tratándose de una época en la que el humor ya comenzaba a adquirir su mayoría de edad de la mano de figuras eminentes, capaces por tanto de provocarnos sonoras carcajadas, aunque desde la atalaya de la inteligencia y la imaginación. Hope, por el contrario, no aportó innovación alguna, ni los muchísimos filmes que protagonizó a lo largo de casi cincuenta años de carrera en los platós televisivos y en los estudios cinematográficos han logrado superar, salvo escasas salvedades, la inexorable prueba del tiempo.

Tampoco sus trabajos, incluidos los más inspirados, han integrado nunca ninguna lista de favoritos de la crítica, a pesar de haber trabajado intensamente junto a batutas tan solventes como Raoul Walsh, Mitchell Leisen, Cecil B. de Mille, Frank Borzage, Frank Tashlin o Gordon Douglas, y junto a compañeras de reparto de la talla de Dorothy Lamour, Lana Turner, Gina Lollobrigida, Hedy Lamarr, Michèle Mercier, Katharine Hepburn, Paulette Godard, Lucille Ball, Joan Fontaine o Rhonda Fleming, aunque, eso sí, su presencia en la industria hollywoodiense, durante más de cinco décadas, ejerció una influencia inobjetable sobre legiones de cinéfilos que veían en su desgarbada y patosa figura la quintaesencia del ciudadano bonachón, conformista y bon homme, que tanto parecía reclamar la Administración americana para recobrar el optimismo social y económico del país.

De ahí que su enorme popularidad, notablemente menguada durante los años setenta, tuviese más arraigo entre el público estadounidense y que el europeo lo viera a menudo como lo que realmente fue, es decir, como el arquetipo de estrella prefabricada por los grandes estudios para cubrir la demanda, ampliamente extendida por todo el país, de un cine alejado por completo del drama de la crisis y centrado, sobre todo, en los principios más elementales del espectáculo hollywoodiense: artificio, propaganda y trivialidad.

Así fueron surgiendo filmes de claros tintes populistas como El gato y el canario (The Cat and the Canary, 1939), El recluta enamorado (Caught in the Draft, 1941), Mi rubia favorita (My Favorite Blonde, 1942), La princesa y el pirata (The Princess and the Pirate, 1944), Rostro pálido (The Paleface, 1948), Dos frescos en órbita (The Road to Hong Kong, 1962), Morena y peligrosa (Mi Favorite Brunette, 1947), Soltero en el paraíso (Bachelor in Paradise, 1961), El rey del Oeste (Fancy Pants, 1950), Mi espía favorita (Mi Favorite Spy, 1951), La gran noche de Casanova (Casanova´s Big Night, 1954) o El amo de la selva (Call Me Bwana, 1964), auténticos vehículos promocionales para una estrella carismática, aunque, eso sí, oscurecida por su infatigable empeño en enrocarse en un único e inalterable registro interpretativo del que no se desprendería jamás.

Una América refulgente



Aunque nacido en la pequeña localidad inglesa de Eltham, Leslie Townes Hope, más conocido como Bob Hope, personificó, tanto en el plano artístico como en el social y en el familiar, los valores de una América refulgente que, tras su tardía pero decisiva participación en la Segunda Guerra Mundial, siguió empeñada en conservar su liderazgo imbatible en el ámbito de la cultura popular, sembrando el mercado de ídolos con pies barro que, como Hope, cumplían la delicada misión de encubrir la realidad de un país moral y socialmente desecho, mediante sus continuas apelaciones al optimismo y a la esperanza de poder recuperar la imagen de prosperidad y confianza que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos desde que decidiera convertirse en el árbitro supremo de la cultura popular.