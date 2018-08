El Festival de Málaga abre la inscripción para su área dedicada a la industria

El Festival de Málaga ha lanzado la segunda edición de MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), su zona de industria, y ha abierto las convocatorias para inscribirse en las secciones Málaga Work in Progress y MAFF, que comenzarán el 18 de marzo de 2019. El certamen puso en marcha MAFIZ en su 21 edición con el objetivo principal de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía Iberoamericana, según han informado desde el festival en un comunicado. Para ello, creó seis eventos diseñados para que profesionales de la industria cinematográfica de Iberoamérica y Europa desarrollen nuevas redes de negocios: MAFF-Málaga Festival Fund & Coproduction Event; Spanish Screenings; Latin American Focus; Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent. A partir de este 3 de agosto, y hasta el 31 de octubre, ha quedado abierta la inscripción online de dos de los eventos que engloba MAFIZ: Málaga Work in Progress y MAFF (Málaga Festival Fund & Coproduction Event).