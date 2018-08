Las crónicas y las fotos de la Feria Taurina de Málaga de 2018

La Feria Taurina de Málaga comenzó este pasado domingo, 12 de agosto, con una terna compuesta El Cid, Paco Ureña y José Garrido, con reses de la ganadería de Lagunajanda. Hasta el domingo, 19 de agosto, seis corridas de toros (una de ellas mixta), una de rejones y una novillada.

A continuación, les ofrecemos las crónicas, fotos y vídeos de las corridas, ordenadas cronológicamente:

Quinta de abono

Maestría de Ventura, sabiduría de Ponce y petardo de El Juli

El rejoneador falló con los aceros una faena cumbre al cuarto de la tarde - Desastrosos toros para la lidia a pie, ante los que el valenciano ejerció de sanitario y el madrileño anduvo desconfiado

Las corridas mixtas suelen ser cuestionadas por los aficionados, a muchos de los cuales no les agrada que el rejoneador ejerza de telonero a los aficionados a pie. Si el que abre cartel es Diego Ventura, evidentemente, sería una falta de respeto el usar ese calificativo a su presencia. Este viernesen La Malagueta fue un elemento fundamental para que el festejo no fuera un auténtico fiasco. En sus dos toros ratificó que se encuentra en un momento dulce. Tuvo enfrente dos animales de la ganadería portuguesa de Guiomar Cortés de Moura que le ayudaron al triunfo, siguiendo con clase sus cabalgaduras y permitiéndose firmar dos obras de calidad. Si buena fue la primera, la segunda fue soberbia... Crónica

Cuarta de abono

Dos orejas a la perseverancia de López Simón

El madrileño paseó un trofeo de cada uno de sus oponentes en una descastada y floja corrida de Santiago Domecq Ginés Marín dejó destellos de su torería y El Fandi pasó sin pena ni gloria

La de ayer dicen que fue la segunda entrega del Desafío Taurino de esta feria. Al menos así lo anunciaron por megafonía al inicio del festejo, porque en la práctica la suerte de varas estuvo tan desaparecida como lamentablemente lo suele estar siempre... La desigual corrida de Santiago Domecq no pudo superar al completo el reconocimiento veterinario, precisando un remiendo, y dando un juego que no hacía gala de ser un dechado de bravura. Decepcionaron los toros que, si bien no ofrecieron complicaciones excesivas a los matadores, tampoco colaboraron en la elaboración de grandes obras de arte. Con todo, Alberto López Simón consiguió pasear una oreja de cada uno de sus toros... Crónica

Corrida Picassiana

Los de Fuente Ymbro favorecen el espectáculo en la Picassiana

Oreja de perfil bajo para Sebastián Castella en una tarde en la que Miguel Ángel Perera protagonizó los instantes más destacados Antonio Ferrera dio una vuelta al ruedo

La Malagueta cada año se transforma por un día. La Corrida Picassiana se ha convertido ya en una seña de identidad de la Feria Taurina de Málaga, y las intervenciones realizadas por el artista francés Loren Pallatier, ya un malagueño más, le dan un plus de aliciente al espectáculo taurino. La propuesta de este año quizás no haya sido la más llamativa ni vistosa, aunque sin duda ha sido la más elegante. Manos extraídas de grandes obras de la pintura clásica parecían mostrar el camino hacia la excelencia, como si estuvieran marcando el lance que debieran ejecutar los espadas, que hicieron guiños a la tarde, aunque en lo que respecta a los vestidos urge encontrar un modelo para distinguir estos trajes de los empleados en las corridas goyescas... Crónica

Novillada

Oreja para Lavado en una novillada de envenenadas oportunidades

El fuengiroleño Curro Márquez fue atendido en la enfermería de una cornada en la pierna derecha Corruco de Algeciras no tuvo opciones en su debut con picadores

Las oportunidades son limitadas para los novilleros. A priori, verse anunciado en una feria como la de Málaga debe ser un privilegio para cualquiera que aspire a hacerse un hueco en el complicadísimo mundo del toro. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en ocasiones como la de ayer se convierte en un regalo envenenado. Novilleros con escaso bagaje se ven obligados a enfrentarse a animales tremendamente serios, que además ofrecieron dificultades e incluso peligro, y eso hace que en vez de fomentar la fiesta se pase un auténtico mal rato tanto para los profesionales como para los aficionados que están en vilo ante la posibilidad de que los chavales resulten cogidos... Crónica

Primera de abono

La estética de Garrido, premiada con la primera oreja de la Feria

El Cid destacó con el capote en la primera corrida de abono en la que las reses de Lagunajanda deslucieron el comienzo del Desafío Ganadero del ciclo agosteño del coso de Reding

Arrancó el abono de la Feria Taurina de Málaga 2018 con una corrida de Lagunajanda que suponía el primer asalto del Desafío Ganadero de este año. Por un día, la suerte de varas debía tener el protagonismo que nunca debió perder; siendo estimable por momentos el empeño de los matadores y las cuadrillas por lucir a los toros de Lagunajanda en el caballo. Conforme avanzaba la corrida daba la impresión de que se iba olvidando esa premisa? La primera oreja de esta edición la paseaba el diestro pacense José Garrido del primero de su lote, un toro encastado al que lanceaba por delantales de salida, rematando con una media de rodillas... Crónica