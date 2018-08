Doctor Extraño 2

Tal y como prometieron hace meses, los chicos de Panini regresan con las aventuras del Doctor Extraño publicando un hermoso Omnigold que contiene la etapa posterior a sus comienzos por parte de Stan Lee y Steve Ditko. A los mandos de las aventuras del hechicero de Marvel se colocaron Roy Thomas y Gene Colan, autores con los que el Doctor Extraño cerraría la convulsa década de los sesenta, en la que, como todo el mundo sabe, todo cambió en el universo marvelita. Todos los superhéroes que compartían cabecera, como era el caso del Doctor Extraño y Nick Furia, iniciaron su propia colección. Y aunque el Maestro de las Artes Místicas ya contaba con casi un lustro de existencia en Strage Tales, el primer número con su nombre propio sería Doctor Strange #169 USA, historia que abre este volumen.

Thomas quiso aprovechar esta circunstancia para profundizar en los orígenes de Stephen Extraño, ofreciendo un origen ampliado del hechicero. Los cambios visuales de la colección son su principal baza. Todo estaba en constante movimiento en el mundo de las viñetas y el público era cada vez más exigente. Las ventas de las historias del Doctor Extraño no eran precisamente buenas, por lo que había que arriesgar para salvarlo, de ahí que nos encontremos historias en las que el mago cambia de traje y mundos paralelos de una belleza plástica espectacular. Pero los esfuerzos no fueron suficientes (en el mismo prólogo Thomas reconoce que no le gustaban los héroes que pueden resolver un problema con un simple truco de magia y no a puñetazos limpios) y la colección fue cancelada en noviembre de 1969.

Ya en los años setenta, Marvel volvió a darle una oportunidad al hechicero. Para ello echó mano de Namor y Hulk (anunciando el origen de Los Defensores) y de la cabecera Marvel Premiere. Con Steve Englehart y Frank Brunner al frente, el Doctor Extraño alcanzó nuevos horizontes de grandeza. Aunque por momentos la calidad de las tramas puedan resultar un tanto irregular, lo cierto es que Doctor Extraño 2 ¡Saluda al maestro! resulta un viaje visual sorprendente para los seguidores del Maestro de las Artes Místicas.