Triángulo de Amor Bizarro se apuntan al Canela Party 2019

Cuando aún hay algunos que no se han recuperado del Canela Party de este año, este lunes se ha conocido ya la primera confirmación oficial de la cita del próximo verano. Triángulo de Amor Bizarro estarán en la 13ª edición del festival, conocido como 'el gran pitote del verano', que tiene su centro neurálgico en la sala París 15 y que, el próximo 2019, tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto.

La organización del festival ha puesto además a la venta los primeros abonos y entradas, por un periodo de tiempo limitado, mientras se van confirmando los siguientes nombres del cartel.

Este año, Fucked Up, Los Punsetes, Cala Vento, La Plata, Diola, Tigres Leones, It it Anita, Jupiter Lion, etc... compusieron el cartel.