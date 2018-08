El avión del rapero Post Malone realiza un aterrizaje de emergencia

El popular rapero Post Malone ha vivido una problemática experiencia aérea esta semana. El avión que transportaba al cantante desde Nueva Jersey a Reino Unido tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Stewart, de Nueva York.



El piloto de la aeronave se vio obligado a cambiar de destino después de que explotaran dos de las seis ruedas del jet. Antes de aterrizar, el avión estuvo dando vueltas para gastar combustible y disminuir la posibilidad de incendio.



Finalmente, el avión de uso privado tocó suelo sin incidencias y los equipos de emergencia socorrieron a los 16 pasajeros a bordo, entre ellos Post Malone. El rapero llegaba de triunfar en los premios MTV Video Music Awards gracias a su single 'Rockstar'.



El propio Malone ha comentado en Twitter lo sucedido: "Aterricé muchachos. Gracias por sus oraciones. No puedo creer cuántas personas desearon mi muerte en mi sitio web. Pero hoy no".





i landed guys. thank you for your prayers. can't believe how many people wished death on me on this website. fuck you. but not today