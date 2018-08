Genalguacil: un momento agridulce

Genalguacil Pueblo Museo es el único proyecto en el mundo de esta índole. Situado en Málaga, en el Valle del Genal, los Encuentros de Arte se han convertido desde su primera edición en el año 1994 en signo distintivo de la localidad, y desde el 1996 se organizan en formato bienal, cada dos años. Aunque falta algo de información en la página web del Ayuntamiento sobre el proyecto, puede observarse que el nivel de profesionalización de la convocatoria ha ido en aumento en los últimos años. Por aquí han pasado artistas contemporáneos con carreras consolidadas dentro del mundo del arte como María Bueno, José Luis Serzo, Juan del Junco, Eugenio Merino, Jesús Madriñan, Isidro López Aparicio, Lola Guerrera.., que han contribuido a consolidar un proyecto que es visto con buenos ojos tanto a nivel local como a nivel nacional. Son numerosos los medios que se han hecho eco de una iniciativa, que recordemos no es nueva, pero que sí ha sabido reinventarse con los años y apostar por una renovación de sus bases y un perfil de artistas más acorde con el circuito del arte contemporáneo español. No obstante, resultó un tanto desconcertante la información aparecida en diversos medios acerca de los problemas de financiación que el evento parece padecer, al no estar muy claro si la Diputación de Málaga continuará apoyando el proyecto cuyo coste era de alrededor de 80.000 euros. Por lo visto la partida presupuestaria de la edición decimocuarta no corre peligro pero ha provocado que el consistorio local presente un déficit en sus cuentas públicas al haber tenido que hacerse cargo de su suma sin contar con apoyo de ninguna otra institución. Como modo de hacer frente a este problema coyuntural, desde el Ayuntamiento se han puesto a trabajar en otras vías de financiación, una de las cuales es el crowdfunding. La cuenta para recaudar apoyos está en goteo.org y las contribuciones al proyecto pueden oscilar entre los 5 y los 100 euros.