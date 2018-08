"Hay que dejar tranquila a Rosalía, que haga lo que ella sienta y punto"

El festival

La artista jienense es madrina del festival de flamenco Archidona tiene nombre de mujer, que reunirá a numerosas figuras femeninas del arte jondo del 28 al 31 de agosto. Linares, Premio Nacional de Música y Medalla de Oro de las Bellas Artes, será protagonista en esta cita en la que también se celebrarán charlas y espectáculos protagonizados por cantaoras y bailaoras con el objetivo de visibilizar el pasado y futuro de la mujer en el flamenco.

¿Se percibe ahora más igualdad en el flamenco que hace unos años?

La situación de la mujer ha cambiado para bien en todos los aspectos con relación al flamenco, pero, evidentemente, hay que seguir luchando. Aunque las mujeres siempre han tenido una participación muy activa en esta música, han tenido la oposición familiar. Era muy difícil encontrar a unos padres, como yo he tenido, que estuvieran a favor de que su hija sea artista, no estaba bien visto. El flamenco no es algo al margen de la sociedad y tenemos los mismos problemas que en otras profesiones.

¿Cree que se impulsa lo suficiente el flamenco desde las instituciones?

No, en absoluto. Se necesita muchísimo más apoyo institucional para un arte que es nuestro ADN. Se puede mejorar teniendo ayudas, apoyando más a los conservatorios de flamenco e incentivando que en las escuelas también se den nociones de flamenco y música en general. Lo más importante es que se potencie la cultura en todos sus aspectos, así también se apoyará al flamenco.

¿La etiqueta de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco ha servido para algo?

Creo que no ha servido de nada. Tenía mucha esperanza y pensaba que eso iba a ayudar pero, aunque es un título estupendo, todavía no se han enterado de lo que es el flamenco. Hay mucha gente que no considera el flamenco cultura, de hecho, está más bien denostada en líneas generales. Afortunadamente, se está quitando ese cliché de alcohol y mala vida que nos ha perjudicado muchísimo. A pesar de ello, el flamenco tiene un gran reconocimiento fuera de nuestro país y es un orgullo poder ir a cantar en los mejores teatros del mundo.

¿Tiene asegurado su futuro el flamenco?

Yo creo que el flamenco no puede permanecer ajeno a otras músicas. Hace cincuenta años no teníamos acceso a tanta variedad, pero ahora hay una cantidad de medios de comunicación enorme y nos llega todo. Yo creo que la transformación se produce de manera natural. Si la gente joven está escuchando ahora otros tipos de música y nos puede influir, tampoco pasa nada siempre y cuando haya un verdadero conocimiento de lo que es el flamenco y nuestras raíces, pero no puedes lanzarte a fusionar cuando no conoces lo tuyo. Si suma a lo que haces, siempre es positivo.

¿Cómo ve a los cantantes que actualmente están transformando ese flamenco mezclándolo con otros estilos, como Rosalía?

Hay que dejar tranquila a Rosalía, que haga lo que sienta y punto. Creo que se están metiendo mucho con ella. Rosalía es una chica a la que le gusta el flamenco pero está tomando otros caminos, ella no está diciendo «Yo soy la sucesora de la Niña de Los Peines». Eso sí sería muy peligroso, pero hay que dejar que la gente se exprese. Es importante que haya juventud que acerque el flamenco, a lo mejor a través de Rosalía lo descubren.

Los festivales de flamenco tienen un formato muy tradicional, con actuaciones hasta las seis de la mañana. ¿Cree que habría que cambiarlo para atraer a más público?

Eso hay que cambiarlo. Yo he ido a festivales en los que he salido a cantar a las seis de la mañana y quedaba solo una tercera parte del público. No hay que llegar a eso. Tenemos que corregir las cosas que veamos que caen por su propio peso y que hay que modernizar. Si hay que reducir, que se hagan más festivales y que, en lugar de siete cantaores, haya cuatro.

¿Qué piensa de la polémica sobre la exhumación de Franco?

Creo que una persona que ha hecho tanto daño y que ha sido un dictador no tiene que tener un monumento así. Me parece muy triste. Estoy a favor de que en ningún país del mundo queden estatuas ni homenajes a dictadores. Exhumar a un muerto es algo muy delicado, por religión, pero no comprendo que haya un sitio en el que se le rinde culto. Me parece bien que haya algo diferente que recuerde lo que aquí pasó. La gente y, especialmente, los jóvenes, tienen que conocer la historia.