Un malagueño al frente de la orquesta barroca más importante de Australia

El violinista y director malagueño Daniel Pinteño llevará hasta Australia la música de la corte madrileña del siglo XVIII en una gira de ocho conciertos que comenzará el próximo 5 de septiembre al frente de la Australian Brandenburg Orchestra que le llevará a salas emblemáticas como el City Recital Hall de Sidney o el Elisabeth Murdoch Hall de Melbourne.

Con un programa titulado 'Mediterráneo: Music from the courts of Spain', el público australiano podrá escuchar, por primera vez en muchos casos, la música española del siglo XVIII. Los conciertos incluyen obras de compositores españoles como Félix Máximo López (inmortalizado por Goya en un famosos retrato) de quien se realizará el estreno mundial de su Sinfonía, escrita en 1780, o Vicente Basset, con el estreno en Australia de su 'Obertura a piu stromenti'.

El programa incluye también obras de compositores italianos presentes en la corte española como Jaime Facco, Domenico Scarlatti o Cayetano Brunetti, cuya Sinfonía en Do menor, "Il Maniatico" se podrá escuchar por primera vez en Australia. La mayoría de las piezas recuperadas han podido ser editadas gracias al trabajo de los musicólogos Raúl Angulo y Antoni Pons de la Asociación Ars Hispana.

"A la hora de confeccionar el programa he intentado hacer una selección que muestre que la música española es algo más de lo que se suele mostrar y conocer fuera de nuestras fronteras y que siempre está relacionado con ese componente de folklore y tópicos en mi opinión un poco manidos. Así pues, durante el siglo XVIII se puede encontrar música ibérica que es simplemente sublime como en el caso de la sinfonía de 'Il Maniatico' de Brunetti, por poner un ejemplo, que poco o nada tiene que envidiar a la de otra naciones europeas", señala Daniel Pinteño.

Formado en España, Alemania y Francia, el malagueño Daniel Pinteño ha orientado su labor musical a la interpretación del repertorio comprendido entre los albores de la música para violín del siglo XVI hasta el lenguaje romántico de mediados del siglo XIX con criterios histórico-estilísticos. Actualmente, desarrolla su labor artística liderando 'Concerto 1700', merecedor de numerosos premios, así como colaborando con diferentes formaciones orquestales y de música de cámara historicistas europeas.