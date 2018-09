Un equipo internacional continuará las excavaciones en Ardales y Teba

Durante este mes de septiembre, un equipo hispano-alemán interdisciplinar liderado por la Universidad de Cádiz y Neanderthal Museum, con la dirección del catedrático de Prehistoria, Dr. José Ramos Muñoz y del profesor de la Universidad de Colonia Dr. Gerd-Christian Weniger, continuará los trabajos de excavación en la Cueva de Ardales y en Sima de las Palomas de Teba.

Estas actividades geoarqueológicas se enmarcan en un Proyecto General de Investigación, autorizado por la Junta de Andalucía, titulado: Las sociedades prehistóricas del (Paleolítico Medio al Neolítico Final) en la Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba. Estudio geoarqueológico, cronológico y medioambiental. Corresponde a la tercera anualidad del mismo.

Estos trabajos se incluyen también dentro del Proyecto de Investigación de I+D HAR2017-87324-P, Análisis de sociedades prehistóricas (del Paleolítico Medio al Neolítico Final) en las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. Relaciones y contactos, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cuenta con la financiación de un proyecto europeo titulado: Collaborative Research Centre 806. Our Way to Europe. Culture-Environment interaction and Human Mobility in the late Quaternary. La colaboración y ayuda técnica por parte de los Ayuntamientos de Ardales y Teba es importante.

En el proyecto participan 50 investigadores de 18 instituciones de investigación: alemanas, inglesas y españolas. Se trabaja en líneas de estudios de las ciencias del Cuaternario: Geomorfología-Estratigrafía, Arqueometría-Cristalografía-Mineralogía, Arqueobotánica (Polen-Antracología-Cuerdas fósiles), Fauna marina, Fauna terrestre, Aves, ADN de la fauna terrestre, Antropología Física, ADN Fósil humano, Arqueología prehistórica, Funcionalidad de la tecnología lítica. Datación del arte, estudios arqueométricos de pigmentos.

Estudios actuales

En la Cueva de Ardales se han realizado cuatro sondeos. Se han documentado niveles del Neolítico, del Paleolítico Superior y Paleolítico Medio, en una serie de costras vinculadas a contextos del Pleistoceno Superior y Medio ricos en cuanto a registro de fauna terrestre y marina.

Por su parte, en Sima de las Palomas de Teba se han excavado niveles del Paleolítico Superior, Neolítico y Prehistoria Reciente. Se controla una potente estratigrafía con gran presencia de Paleolítico Medio.