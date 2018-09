Martín Bello: el ´tío´ de Luis Miguel que estudió interpretación en Málaga

Para su sorpresa, el gaditano le respondió y entablaron una conversación que ha dado pie a esta entrevista...

Deslumbrado por la serie de Netflix sobre Luis Miguel, el rockero malagueño y colaborador de estas páginas Álex Meléndez decidió ponerse en contacto por Instagram con Martín Bello, que encarna al tío del mexicano. Para su sorpresa, el gaditano le respondió y entablaron una conversación que ha dado pie a esta entrevista...

¿Como ha vivido en sus carnes el éxito de la serie?

No nos lo esperábamos ninguno. Entreveíamos que iba a pegar fuerte en América Latina , pero ha sido una locura que no imaginábamos que iba a llegar a tanto como está siendo, Estados Unidos incluido y ahora en España cuando se terminó la temporada completa.

Yo solo tengo fe en la justicia poética, en la gente que viene trabajando duro por vivir de lo que realmente le llena. Usted lo del pico y la pala se lo sabes muy bien, leer tu curriculum es una sucesión de trabajo abrumador condensado en unos pocos de años y lo que está por venir. ¿Con qué se queda por ahora?

Esto último ha sido muy grande, pero la participación en Camarón la llevo en el corazón [Bello encarnó al hermano del cantaor en el filme de Chávarri]... Es curioso: en los dos proyectos hago de dos personajes de mi tierra y con Óscar Jaenada [Camarón en la cinta y Luisito Rey, padre de Luis Miguel, en la serie]. Recuerdo que para el casting del hermano de Camarón me eché a las calles de Chiclana a buscarlo, me hice la foto con él y se la mandé a la directora de casting. Fíjate si tenía ganas de hacerlo...

¿Y qué es de lo que se arrepiente o le duele?

Lo que menos el tema de ser profeta en tu tierra. En el estreno de Camarón se hizo una presentación y el alcalde ni me nombró y ni sabía que era de allí. Después nos dicen que nos volvemos tontos y no tiramos de patria chica, pero hay cosas que duelen y se arreglan muy fácilmente, cuando hace falta el apoyo es cuando hay que darlo, con la fama subirse al carro es más fácil.

¿Cómo llegó la serie a su vida?

Es una coña del destino: mi madre falleció el año pasado y justo me llamó Oscar par ver como estaba y le pregunté en qué andaba, me dijo que estaba enredado en la serie sobre la vida de Luis Miguel y al que hago es de tu tierra, me facilitó el teléfono de la chica del casting que me dijo que ya se cerró, a la semana me estaba llamando que se le había caído el actor y que venía para Madrid a hacerme la prueba a mi solo, eso fue un viernes y el lunes ya estaba dentro del proyecto. Así que mi madre me echó un cable de alguna forma.

Su papel de Tito va creciendo de manera exponencial en la serie, hasta ser parte trascendental. ¿Como fue su preparación del personaje? ¿Tuvo ocasión de hablar con Luis Miguel sobre algún detalle en especial?

Él estuvo con nosotros el día que hizo el cameo, ynosotros no queríamos violentarle de alguna forma: son dos personajes complejos y no queríamos meter el dedo en la llaga, ahondar en la parte antagónica... Respecto al personaje me la jugué al darle mi rollo: como no era un personaje muy conocido, lo tenía más fácil para, por ejemplo, jugar con la idiosincrasia de mi tierra. Eso sí, tuvo que coger diez kilos porque parece que este hombre no había pisado un gimnasio en su vida [Risas].

El binomio Jaenada/Bello no podría tener más química. La dupla brilla en la serie fagocitando la atención del público y creando un fenómeno increíble de fans, de memes, de camisetas, tazas. Como se diría en Cádiz, un pelotazo.

Recuerdo cuando nos dieron la primera escena juntos en México, todo el equipo se sorprendió mucho de nuestra conexión. Vivíamos en el mismo bloque de apartamentos y siempre estábamos inventando y sacando ideas; de hecho, la pelea que tenemos la hicimos en una sola toma y nos dábamos de verdad, lo propusimos nosotros desde cero y nos dieron carta blanca... Fue muy bonito, parecía un teatrillo porque estaba todo el equipo de rodaje al completo, rompieron en aplausos y nos felicitaron los de la productora como una de las mejores escenas que se habían grabado.

Y meter palabras muy de Cádiz por lo que veo en las redes sociales ha sido todo un éxito ¿Cuantas veces has explicado lo de picha?

Creo que estoy por hacer un video tutorial de cada palabra [Risas].

Málaga es importante en tu carrera. ¿Qué recuerdos tienes de la Escuela Superior de Arte Dramático?

Málaga para mí es teatro, formación, profesionales de la enseñanza, me hizo la transición de actor que estaba empezando al que salió después para Madrid. Le recomiendo a todo el mundo que se forme y que estudie, y si puede ser allí, en la ESAD, una escuela pública donde se formó el mismísimo. Antonio Banderas. Tengo muy buen recuerdo de Málaga y mucha gente a la que visitar.

Hablando de Luis Miguel, ¿qué le ha parecido la serie?

Para él ha sido muy beneficioso, un reenganche con las nuevas generaciones, ha supuesto darle su sitio a su figura. Tuve la suerte de verlo en directo y es un artistazo con una voz privilegiada, que ha vendido una burrada de discos y encima es súper joven. Tiene todos mis respetos.





¿Cuál es la diferencia entre trabajar en España y fuera?

Allí el proceso de rodaje va a mil por hora. Nosotros [Óscar Jaenada y Bello] éramos los dos únicos españoles y lo notábamos mucho, nosotros tenemos una concepción de todo global, todo lo que he ido aprendiendo lo llevo a cada trabajo nuevo, no solo estaba pendiente de la parte interpretativa, sino del tiro de cámara, lo del uno lo del otro, cuando nos tocaba sabíamos que íbamos a terminar rápido.

¿Cuál es su papel soñado?

Me encantaría hacer algo en Hollywood, disfrutar realmente de trabajar en una industria real. Me acuerdo con gente de Málaga de que nos juntábamos en Madrid para ver los Oscar, comentaban que les encantaría estar en la alfombra o en las fiestas y siempre saltaba yo diciendo: «Lo que quiero es estar nominado» [Risas].