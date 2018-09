Oh See! Festival, al fin una apuesta sostenible y permanente

Ambiente del festival En Órbita, de Granada, que organiza la misma empresa responsable del Oh See!

Ambiente del festival En Órbita, de Granada, que organiza la misma empresa responsable del Oh See! Javier Rosa / EFE

Sus responsables ya tienen bandas cerradas para la edición de 2019.

Aunque nadie se lo explique, lo cierto es que Málaga capital no contaba hasta ahora con un festival de verano al aire libre. Los intentos de cubrir este déficit –el 101 Sun Festival fue el que más cerca estuvo de conseguirlo– no terminaron de consolidar su apuesta, quizá demasiado improvisada y poco acorde a la demanda de los nuevos tiempos. La empresa granadina Sally Ride Producciones, responsable del Festival En Órbita, ha apostado decididamente por exportar a Málaga la fórmula que tanto éxito les está reportando este certamen que en sus tres ediciones ha colgado el cartel de sold out.

«La idea de hacer un festival en Málaga surge de la buena experiencia de En Órbita. No teníamos dudas del potencial de que tiene esta ciudad y estábamos extrañados de que Málaga no contase con festival de estas características», explica Karlos Díaz, responsable de la dirección artística del Oh See! Festival, cuya primera edición, que cuenta con un presupuesto cercano «a los 200.000 euros», se celebrará el sábado 15 de septiembre en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres.

Los Planetas, Sidonie, Coque Malla, Iván Ferreiro, La Casa Azul, Carlos Sadness, Nixon, Elyella y Amatria forman la nómina artística del escenario principal, que lleva el nombre de Cervezas Alhambra, de este festival que comenzará a sonar a partir de las 14.00 horas. Un segundo escenario, de menores dimensiones y denominado Mondo Sonoro, estará dedicado a mostrar el talento musical malagueño. En él se podrán disfrutar de las propuestas de los grupos Ten Shots & KO, Scandinavia, Arista Fiera, Break The Senses y Glaciar. «Se trata de un festival delicatessen, tranquilo, cómodo y familiar», afirma Díaz, que confiesa que ya se han despachado el 90 por ciento de las localidades disponibles.

El Oh See! Festival viene para quedarse. Tanto es así que sus responsables confiesan que han «cerrado algunos nombres para una segunda edición». Eso sí, tratarán de no coincidir en fechas, como así ha ocurrido este año con el Chanquete World Music de Nerja –que también se celebra el sábado 15 de septiembre– para que el público malagueño no tenga que elegir entre uno u otro. «Es una gran noticia que en la provincia de Málaga existan dos festivales de música, aunque de cara al año que viene intentaremos no pisarnos. Estamos en contacto con ellos y no gratifica saber que también van a buen ritmo de ventas», confiesa Díaz, que aclara que «aunque hubo una época en la que los festivales competían como si fuese una guerra», lo más «interesante» es «hacer justo lo contrario: mantener una buena relación y repartir bien las cartas» para que cada uno salga beneficiado.



Sostenibilidad y Zona Kids

El éxito de este nuevo festival malagueño no modificará su filosofía en el futuro, o al menos así lo afirman sus creadores. «En Granada hemos logrado tres sold outs y no hemos ni siquiera aumentado el aforo. De 11.000 personas que caben en el En Órbita vendemos 6.000 localidades», explica Díaz, que recalca que la comodidad del público y el ambiente familiar es la principal seña de esta propuesta. En Málaga ocurre algo similar: se han puesto a la venta 7.000 entradas para un espacio capaz de acoger a 10.000 personas.

Acudir con toada la familia es una opción más que fiable gracias a la zona Oh, Kids!, en la que los más pequeños podrán convertirse en cantantes por un día, tocar instrumentos o conocer a algunos de los artistas del festival. «El año pasado en Granada, Lori Meyers prefirieron pasar un rato con los niños que mantener un encuentro con el público», cuenta el responsable del Oh See!

Parece que esta vez, por fin, la ciudad de Málaga podrá presumir con orgullo de un festival de verano organizado como mandan las escrituras.