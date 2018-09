El ´oxígeno´ de Malú ya mueve a decenas de fans en Málaga

Marina, Eva, Paola, Sofía y Blanca, entre otros jóvenes más, hacen vida a las puertas del Palacio de Deportes de Málaga, emplazamiento que acoge, el próximo 19 de octubre, el primer concierto de la gira "Oxígeno" de Malú.



La acampada comenzó antes de ayer, 4 de septiembre, y continuará hasta el momento de la actuación, es decir, la friolera de 46 días. El motivo es claro: "Es un poco la locura de estar en la primera fila", cuenta Marina. "También influye el hecho de que un grupo más grande se nos adelante, eso supone que termines en la tercera", agrega Eva.



Estas cinco jóvenes afrontan la tarde cumpliendo su turno, previamente establecido en un cuadrante consensuado entre un total de 42 personas. "No acampamos las mismas personas durante los 46 días, sí que es cierto que puede estar un poco descompensado, ya que algunos de los que llevamos a cabo esta idea son de fuera", explica Blanca. "Como mucho, podremos pasar 10 ó 12 noches aquí cada uno", añade.



La espera se soporta entre risas y charlas, donde no faltan los juegos de mesa —en este caso, de suelo— ni los insecticidas. Sobresalen durante la mañana y la tarde, hasta la caída de la noche, momento que protagonizan los sacos de dormir, almohadas y tiendas de campaña.



"Por las noches da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, establecemos turnos de dos en dos y nos metemos en la tienda. Lo sobrellevamos", dice Marina. Es la ilusión por disfrutar de un momento único, especial, y de disfrutarlo bien, a pesar de las dificultades.



También la opinión de las familias puede suponer un hándicap a la hora de emprender esta acampada. "No están muy de acuerdo. Mi madre me ha dicho que es una locura, pero confía en que no olvide los estudios y mis obligaciones, que lleve las cosas como deben ser", cuenta Blanca.



El doble filo de las redes sociales

Nooooooo !!! Estáis loc@@@@ssss!!! ????????

Ensayando como loca ya para estar a vuestra altura ???????????? https://t.co/VzRLUefI0A — Malú (@_MaluOficial_) 4 de septiembre de 2018

. Dice que estamos locos y que ensaya ya para poder estar a nuestra altura", afirma Paola, contenta., agrega Marina, la adolescente que publicó el mensaje vía Twitter.Como no podía ser de otra manera, y con su mayor entusiasmo, estos jóvenes publicaron en las redes sociales su iniciativa, a la cual respondió la artista. El sentimiento de alegría que se puede sentir en ese momento no pudo ser atenuado ni siquiera con las críticas de los curiosos., cuenta Marina. "La gente critica, insulta... Nos han contestado diciendo que ya que Malú nos ha respondido podemos irnos ya", apunta, indiferente.Se trata de un comportamiento que no les extraña en absoluto, ya que "esto, a los ojos de la gente, no es un esfuerzo"., básicamente", explica Eva.La disconformidad de los padres, las críticas en las redes y el miedo nocturno, entre otras cosas,; sin embargo, eso no parece ser óbice para cejar en su empeño. Todo sea por recordarlo siempre.