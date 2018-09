Galina Juritz y Sannie Fox unen su talento en La Donaira

El blues del desierto de Sannie Fox y la música étnica de Galina Juritz pondrán el próximo sábado 15 de septiembre magia al ya de por sí especial entorno del ´eco-resort´ La Donaira (a 30 minutos de Ronda). El concierto, que se celebrará en un escenario creado ex profeso para la cita, situado en lo alto de la montaña de Montecorto (antiguo Camino de las Minas), congregará a dos instrumentistas y voces femeninas únicas de fama internacional.

Las Sesiones de Salón mensuales de La Donaira ofrecen actuaciones de categoría internacional en un ambiente informal, cercano y cara a cara con el artista, puesto que el aforo se limita a unos cuantos afortunados. El dúo sudafricano Galina Juritz y Sannie Fox, aclamado por la crítica, interpretará para la ocasión un conjunto acústico íntimo y sobrio mezclando violín, guitarra y bajo con voces conmovedoras en lo que sin duda será una velada llena de música inolvidable, lúdica, alegre y terrenal a partes iguales.

Las estrellas y los sonidos de la naturaleza enmarcan actuaciones conmovedoras de intérpretes de primer nivel. En este caso, la cantante y guitarrista Sannie Fox compartirá algunas de las producciones de sus dos álbumes, muy elogiados por la crítica, así como del que es su tercer álbum de estudio, My Soul Got Stranger, que ha visto la luz este año. Con su voz insaciable y sus dedos febriles en la guitarra, Fox vibra a través de un tapiz sónico en evolución de sonidos que van del blues del desierto, al soul y el rock psicodélico. En 2010 formó el grupo de blues-rock Machineri y lanzó un álbum homónimo con obras de Storm Thorgerson (Led Zeppelin, Pink Floyd) y en 2015 publicó su álbum debut en solitario titulado Serpente Masjien (doblemente nominado por SAMA), que fue seleccionado para aparecer en la página de "new artist" para iTunes UK.

Por su parte, Galina Juritz nació en Londres y vivió la mayor parte de su vida en Ciudad del Cabo y más recientemente en Zurich, lo que la ha llevado a inspirarse creativamente en las músicas de estos espacios. Desde que estudió interpretación de violín en la Universidad de Ciudad del Cabo ha estado trabajando como compositora e intérprete de música de diversos géneros, en colaboración con múltiples disciplinas. Se inspira tanto en lo humano como en la tecnología y la mayoría de su trabajo mezcla texturas electrónicas sintéticas con instrumentos y voces en vivo. Su cantata 'Locura: Songs of Hope and Despair' (Canciones de esperanza y desesperación) recibió elogios de la crítica internacional tras su estreno en el teatro en 2017 y fue descrito por los entendidos como "un retrato fascinantemente bello, único y artísticamente exquisito de la enfermedad mental, ni ensalzado ni falsificado". También es miembro fundador del Shh...Art Ensemble, una configuración flexible de intérpretes de diversos instrumentos que centran su energía en la composición y promoción de nuevas obras sudafricanas, así como en colaboraciones innovadoras.

El precio de la entrada es de 30 € e incluye bebidas y transporte desde La Posada (Calle La Fuentes, 49), El Gastor. Las entradas se pueden abonar en La Posada el mismo día, pero debido a la disponibilidad limitada y a lo exclusivo del evento, se deben reservar con anticipación.