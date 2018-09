El festival Oh See!, a punto de colgar el cartel de ´no hay billetes´

Más de seis mil personas disfrutarán de los artistas más destacados del panorama de la música independiente en España en la primera edición del Oh, See! Fest, un festival que se celebrará el15 de septiembre en el auditorio municipal Cortijo de Torres.

Grupos como de Los Planetas, La Casa Azul, Sidonie o artistas como Iván Ferreiro, Coque Malla, Elyella, Carlos Sadness, Amatria y Nixon unirán sus voces en el escenario del auditorio para más de seis mil personas que ya han adquirido el 90 por ciento de las entradas, tal y como adelantó este periódico el pasado miércoles.

El encuentro cuenta con dos escenarios: el Cervezas Alhambra, y el Mondosonoro estará dedicado a bandas malagueñas, en el que participarán Break The Scene, Glaciar, Scandinavia, Ten Shots and K.O. y Arista Fiera . Entre el total de localidades vendidas el festival cuenta con el sold out de las entradas Oh, Kids!, una iniciativa para que los más pequeños de 4 a 12 años puedan vivir su primer festival con talleres especiales, merienda y cena mientras que sus padres disfrutan de los conciertos. Con un horario de 14.00 a 2.00 horas, Oh, See! Fest contará con una amplia zona de relax, una selección de food trucks, ocio y stands para un festival sin agobios, sin colas y sin prisas con un aforo total de 7.000 personas.