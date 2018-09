Málaga, en vivo y en directo

Aquí mostramos una breve guía por los principales bares y restaurantes en los que la música en directo se ha convertido en el mejor aliado posible

En los últimos meses, Málaga ha vivido con tristeza la desaparición de varios locales que ofrecían una programación estable de música en directo. En un corto espacio de tiempo Velvet Club, Onda Pasadena y Clarence Club Jazz han tenido que echar el cierre por distintos motivos, dejando la impresión de que los conciertos no interesan o no son lo suficientemente rentables. Pero lo cierto es que nunca ha habido tantos establecimientos en Málaga que hayan hecho de la música en vivo su santo y seña. Desde Manilva a Nerja, pasando por la Viñuela, Alhaurín el Grande, Fuengirola o Torre del Mar, la geografía malagueña cuenta con casi un centenar de bares y restaurantes que apuestan por ofrecer a sus clientes actuaciones de solistas y grupos.



Málaga capital

Solo en el Centro Histórico de la ciudad existen más de una docena de negocios que semanalmente programan recitales de blues, rock, jazz, pop o swing. Uno de los más veteranos, el ZZ Pub, abierto desde 1991, mantiene ocupado su escenario de lunes a domingo. Los fines de semana, la oferta de conciertos se suele multiplicar. Tennesse Club, Chiquita Cruz, La Garrapata, Theatro Club, La Fábrica de Cruzcampo, La Terraza Lob de El Corte Inglés, The Wall Bar, Spectra, Merced Gastro Market, Kaleido o Artsenal, estos dos últimos en el Muelle Uno, poseen una variada, aunque a veces no muy estable, programación que los convierte en punto de encuentro de los amantes de las actuaciones en vivo. El Balneario y Carnal Grill Club, en Pedregalejo, y The Hall y Rock Bar Rooster, en la zona oeste de la ciudad, también han hecho de la música en directo su factor diferenciador. Y todo ello sin contar con las salas profesionales –París 15, Eventual Music, Trinchera, La Cochera Cabaret, entre otras–, que existen en la ciudad y que mantienen una importante actividad musical. El local Pause & Play, en Plaza Mayor, ha sido un de los últimos en incorporarse al circuito de conciertos de Málaga.

os bares y restaurantes de Málaga apuestan cada vez más por ofrecer actuaciones.

Costa occidental

Tradicionalmente, sobre todo por la demanda de los turistas y residentes extranjeros, la costa occidental de Málaga ha sido un paraíso para los músicos, ya que desde Torremolinos a Manilva, todo el litoral está repleto de pubs donde los conciertos son habituales. En Torremolinos encontramos al mítico The Pink Elephant y La Playa Summer Club, entre otros, mientras que en Benalmádena destacan locales como Vinilo Café, Bar de las Motos, Bonanza, Mullarkey´s o La Cupula Lounge. Fuengirola cuenta con conciertos para todos los gustos, desde los sonidos más internacionales de los grupos que acuden al Pogs hasta la música española más actual que suena en El Piso. Lolas Bar, Hawks Beerhouse o Pihama también suelen contar con conciertos los fines de semama. En Mijas destaca El Charcón Beach, mientras que la oferta musical de Marbella, que se dispara sobre todo en verano, cuando los distintos beach clubs –Sonora Beach, The Beach House, Karma Beach, El Banco...– inician su temporada alta, también cuenta con locales, como el Hard Rock Café, La Catarina o El Bar del Mercao, entre otros, que mantienen una programación de directos durante todo el año. Si seguimos hacia Manilva, allí encontramos otro refugio de la música, el Ringos Bar, un local dedicado al batería de los Beatles en el que cada semana se reúnen numerosos aficionados al pop y el rock más clásico.

Costa oriental

En la otra dirección, desde el Rincón de la Victoria hasta Nerja, también existen numerosos locales donde disfrutar de actuaciones musicales. El Mulse, uno de los más veteranos del Rincón, lleva años apostando por los conciertos y los monólogos. La Inopia y La Calma también ofrecen música en vivo a los que eligen pasar los fines de semana en esta parte de provincia. En verano también aumenta la oferta cultural en los chiringuitos de Benajarafe. En esta localidad tanto el merendero El Pollo, como La Negra y Aloha Playa son los más concurridos entre julio y septiembre. El Camarote, en el puerto deportivo de Caleta de Vélez; Cacola, en el Morche; Boleros, en Torrox y Bahía de Tanit, en Torre del Mar, son otros de los lugares de la costa axárquica en los que disfrutar de actuaciones. Este recorrido musical por la costa oriental concluye en Nerja, donde encontramos al Fitzgerald´s Live Music y el Cochran´s Irish Pub, dos lugares muy frecuentados por el numeroso público extranjero que visita la localidad.

Interior

La oferta musical en los establecimientos malagueños no se limita a los que están situados en las localidades costeras. También en el interior encontramos bares en los que de manera habitual se programan actuaciones. Es el caso del Bar Zeppelin de Alhaurín el Grande, La Luna, en Monda, Allioli, en Jimera de Líbar, La Bamba y la Venta El Charco, ambos en la Viñuela o el pub Heaven, en Ronda.

Esta extensa nómina de escenarios viene a demostrar que en la provincia de Málaga hay una enorme afición a la música en vivo, que se verá aumentada en poco tiempo gracias a la nueva normativa del Parlamento andaluz destinada a impulsar la celebración de conciertos de pequeño formato en los establecimientos de hostelería.