Ara Malikian: "Con los refugiados hay que mojarse, no es una cuestión política"

"Me identifico con el que no sabe tocar pero goza y no con una orquesta que cae en la rutina", asegura

En Málaga cada vez es más frecuente la llegada de pateras con migrantes. ¿Qué siente estos días cuando mira el Mediterráneo?

Frustración, tristeza, gritos de injusticia€ Pero también mucha esperanza. Quizás nos demos cuenta en Occidente que estas personas que hoy intentan venir a Europa hace 60 años fue al revés, y fueron bien recibidos. Hay que ayudarles. No es una cuestión política, sino humanitaria. Cuando ves a alguien morir, hay que ayudar como sea. No es cómo hay que hacerlo, es hacerlo. Es indispensable que nos mojemos, hacer mejor la vida del otro. ¿Para qué voy a ayudar a los que vienen de afuera si primero hay que ayudar a los de dentro?, dicen algunos. Quienes dicen eso ni siquiera ayudan a los de dentro. Ayudando a los de dentro también se ayuda a los de afuera.

¿Qué opinión le merecen las acciones del nuevo Gobierno español en esta materia?

En política hay mucho truco y a veces parece que se ayuda cuando en realidad no se hace nada. Hay que concienciar a la opinión pública de que estos refugiados, estos desplazados, no son una amenaza para nuestro futuro y nuestra sociedad, al revés, huyen de fuera y son una riqueza para cualquier país.

¿Qué sentimientos aflorarán entre el público que acuda a su concierto?

El concierto se centrará en La increíble historia del violín, un proyecto con el que llevamos girando por todo el mundo desde hace dos años. Con él cuento la historia de mi violín, que no es valioso, no es un Stradivarius, es normal y corriente, pero perteneció a mi abuelo y tuvo un recorrido muy peculiar que desvelo en el espectáculo. Se podrán escuchar temas de mi último álbum, todo composiciones propias, y también cosas de música clásica, de Bach, Mozart y Paganini, y otras de artistas más contemporáneos como Hendrix, Led Zeppelin, Radiohead o Bowie.

¿Cómo hay que acercarse a la música de Ara Malikian?

No hay una manera de acercarse o entender la música. Uno la disfruta, y punto. En mis conciertos hay que dejarse llevar, no intentar entender lo que uno está oyendo, o analizarlo. Cuando estoy en el escenario mi único esfuerzo está dirigido a emocionar al público, a hacerle feliz. A eso me entrego con el cuerpo, el alma y el corazón.

¿Sin perfección también se puede emocionar?

Se puede. La perfección se trabaja en casa, estudiando, una vez que estás en el escenario ya no piensas más en ella, solo en las emociones. Desde luego que el rigor es indispensable en esta profesión y sin una técnica no consigues la interpretación que deseas.

¿Cuál es el mayor regalo que le ha dado su violín?

La felicidad. Tengo la vida que tengo gracias al violín. Nací en El Líbano y he vivido momentos difíciles. Todo lo que tengo me lo ha dado el violín, gracias a él pude salir de mi país, a diferencia de algunos compañeros míos, que no pudieron salir durante la guerra. Gracias al violín pude estudiar, trabajar, viajar y vivir como vivo.

Su padre fue determinante en su formación. ¿Qué lección suya tiene siempre presente?

Todo lo que tengo es gracias al empeño de mi padre, porque él decidió por mí que tenía que ser violinista. Se puso hasta pesado, era muy riguroso y estricto. Me hacía estudiar el violín todo el día, a veces lo odiaba. Tenía que estudiar con lágrimas en los ojos, porque lo que yo quería era ir a jugar con mis amigos. Le estoy eternamente agradecido a mi padre pero dudo que esa sea la forma con la que hay que tratar a los niños.

Usted tiene un niño de cuatro años. ¿Cómo le enseña?

Para mí es imposible hacer lo que hizo mi padre conmigo. Quiero que mi hijo juegue y disfrute de la vida. En su día intenté que tocara pero me tiró el violín a la cabeza.

¿Su relación con el violín solo es de amor-amor, o también tiene momentos en que lo tiraría por los aires?

Es de amor, de agradecimiento. Amo la música, el arte, y creo que con la cultura inculcamos el respeto, el entendimiento, y así mejoramos el mundo. Lo que hacemos los artistas es mucho más importante de lo que creemos.

¿Le damos a la música el valor que se merece?

Frente a una crisis, los músicos siempre son los primeros en ser perjudicados, no solo en España, también en muchos otros países. Pero a pesar de las dificultades, la música, el arte, la cultura nunca se detendrán, siempre seguirán. Es muy triste que en los colegios ya no se enseñe música, una tragedia, pero los niños que quieren estudiarla lo hacen de otras maneras.

¿Qué queda del niño que un día fue?

Eso es lo que nos preguntamos todos los mayores. Cuando eres niño ves el mundo de otra manera, con más fantasía y diversión, y yo intento ser lo más niño posible, a veces lo consigo. Siempre intento volver a mi niñez.

Pasados los 40, ¿uno también puede entregarse a la música?

Sin duda. La música no tiene edad para empezar ni para disfrutar de ella. Yo me muero de amor cuando alguien de 60 ó 70 años empieza a cumplir el sueño de su vida y se entrega a un instrumento, a tocarlo, a gozarlo tocando dos o tres notas. Me identifico con esta gente amateur, que no sabe tocar pero lo goza, y no con una orquesta sinfónica, donde a veces tocan de un modo tan rutinario e irrelevante que da tristeza.

Usted trabajó siete años como concertino para la Sinfónica de Madrid. ¿Qué aprendió de aquella experiencia?

Muchísimo. Fueron unos años maravillosos. Aprendí cómo funciona este mundo, el repertorio sinfónico, la ópera€ pero también me enseñó que un músico no tiene que trabajar como si fuera a una oficina. Yo llegué a tener esa impresión, con un sueldo fijo todos los meses, la tranquilidad económica€ Para un artista, la vida de bohemio, de inseguridad, es necesaria para crear. Fue una necesidad, así que tuve que dejar la orquesta y arriesgar. Ha sido la decisión más acertada de mi vida. No hubiera aguantado otros siete años más estando dentro de la música sin ser músico.

¿El viajar es otra de sus necesidades vitales?

Absolutamente. Viajando se aprende que las diferencias que tenemos todos los seres humanos son algo maravilloso. No hay que molestarse por eso. Todos los países me conquistan, todos los viajes me enriquecen, ya sea en un pueblo perdido o al lado de donde vivo, en Islandia o en Marruecos.