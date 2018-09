Cinco temazos de David Guetta para bailar sin parar

David Guetta vuelve a la escena con '7', su nuevo disco de estudio. El DJ francés, considerado uno de los mejores del mundo y que acumula más de 45 millones de discos vendidos, llevaba cuatro años sin publicar álbum.

Con colaboraciones con JBalvin, su apertura estilística al género del "urbano latino" y la inclusión de su primer tema en español, '7' promete ritmo, baile y diversión. En definitiva, promete fiesta.

A eso es a lo que nos tiene acostumbrados el productor galo en sus otros trabajos. Himnos discotequeros que pese al paso del tiempo conservan el poder de hacer mover cualquier músculo del cuerpo. Por ello, hemos hecho una selección de cinco grandes temas de David Guetta para bailar hasta la extenuación.



David Guetta y Kelly Rowland - 'When Love Takes Over'

El DJ y la cantante estadounidense Kelly Rowland se propusieron revolucionar la pista de baile con esta canción. El sencillo que vio la luz en 2009 vendió más de 5,5 millones de copias en todo el mundo.

David Getta y The Black Eyed Peas - 'I Gotta Feeling'

En verano de 2009, en todos los chiringuitos y discotecas se escuchaba 'I Gotta Feeling', una canción fresca y desenfadada de The Black Eyed Peas y David Getta que se mantuvo durante catorce semanas consecutivas como número 1 en la lista del Hot 100.

David Guetta y Sia - 'Titanium'

David Guetta y la cantante australiana Sia unieron sus talentos en 'Titanium', una auténtica revolución en 2011. La crítica la consideró uno de los mejores temas de 'Nothing but the Beat', el quinto álbum de estudio del DJ francés.

David Guetta y Chris Willis - 'People Come and Go'

En el álbum debut de David Guetta, 'Just a Little More Love', en 2002, se incluía este sencillo que cuenta con la participación del cantante estadounidense Chris Willis. Un tema disco-revival que se convirtió en una gran sensación.

David Guetta, Nicki Minaj y Flo Rida - 'Where Them Girls At'

En 2011, otro sencillo irrumpía con fuerza en las radios y locales de moda: 'Where Them Girls At'. Bajo la firma de Guetta, con la colaboración del rapero estadounidense Flo Rida y la también rapera Nicki Minaj, la canción se posicionó como un clásico indispensable en cualquier juerga.