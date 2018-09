Paulina Rubio: "La mujer es una heroína, no una víctima"

Siete años después de su anterior disco, Paulina Susana Rubio Dosamantes (Ciudad de México, 1971) regresa este viernes con 'Deseo' (Universal Music, 2018), el undécimo larga duración de su carrera. Aunque en realidad se trata de un regreso más que anunciado, pues lleva desde 2015 anticipándolo con singles como Mi nuevo vicio, Si te vas, Me quema, Desire (Me tienes loca) ft. Nacho y más recientemente Suave y sutil.

Todos ellos forman parte de este 'Deseo' que, ahora sí, supone su regreso oficial, pues irá acompañado de una gran gira mundial con la que la mexicana espera visitar España en la primavera de 2019, según adelanta a Europa Press. "Deseo es el fuego de cualquier ilusión y de cualquier sueño, de la vida misma", resume al hablar sobre el contenido del álbum.

Acerca de los siete años transcurridos desde 'Brava!' (Universal Music, 2011), asegura tener la sensación de que "se han pasado muy rápido". "Parece que fue ayer", confiesa, para luego añadir: "Disfruto muchísimo de estar en casa, pero cuando no estoy encima del escenario me falta mi vida, mi pasión, mi deseo. He estado muy al día colaborando con diferentes artistas, haciendo distintos formatos, buscando y encontrando artistas de verdad y el talento de las nuevas generaciones".

Uno de esos talentos es el de la banda colombiana Morat -"son muy jóvenes y pisan muy fuerte, les auguro muchas más canciones", recalca-, con la que empezó a desgranar este álbum con el lanzamiento en 2015 del sencillo 'Mi nuevo vicio'. Abría entonces Paulina Rubio esta nueva etapa que ahora alcanza su cima con la llegada de 'Deseo', que contiene un total de once temas -los cinco ya presentados y siente más-.

El más reciente de estos temas es 'Suave y sutil', un single compuesto por Xavi San Martín de La Oreja de Van Gogh que desprende empoderamiento femenino cuya letra dice: '"Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera, igual que un ángel que camina por la Tierra. Con rojo de labios, yo te escribí en el baño que todos estos años no entendiste que yo era suave y sutil como un presentimiento (...) La princesa se cansó del cuento, con tu permiso cambiaré el final".

"Las canciones tienen que tener el amor y el desamor porque son parte de mi vida y de lo que me inspira", subraya, al tiempo que se deshace en elogios para Xavi San Martín. Y prosigue remarcando ese mensaje de empoderamiento que se desprende de la canción: "Cada quien tiene que contar su historia pero nosotras, y hablo por la mujer en general, creo que estamos en un momento bueno en el que podemos decir quiero, no quiero, para, no me gusta... Y no creo que la mujer sea una víctima, creo que la mujer es una heroína".



Estudio y escenario

A pesar de haber ido desgranando su nuevo álbum con cinco singles durante los últimos tres años, Paulina Rubio defiende que "hace falta sacar discos". Y añade, además, que ella es una "artista de estudio y de directo" que sigue planeando el futuro: "He ido sacando singles pero me guardo cartas. Quiero hacer algunos bonus tracks, algunas colaboraciones no confirmadas. También hacer colaboraciones en directo diferentes al disco, pues me gusta presentar cosas diferentes en el estudio y en el directo, que son mis dos fuentes importantes".

Aprovecha este punto para remarcar que, aparte de con Morat, en 'Deseo' hay colaboraciones con Juan Magán, Nacho y Alexis & Fido. Todo ello con la producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo. "Estoy muy abierta en lo que estoy haciendo en la música porque así creo que los obstáculos son diferentes y eso lleva a los músicos a hacer cosas diferentes. Es fundamental abrirse y no estar en una zona de confort, hacer ejercicios que te saquen de ahí", reflexiona.

Se muestra también encantada con su próxima fecha en vivo, que tendrá lugar este sábado 15 de septiembre en Texas, en la celebración de la Independencia de México, que servirá de puesta de largo de Deseo. "Es una fiesta popular y en Estados Unidos es también un día festivo. Será una presentación ante un millón de personas", explica, para acto seguido apostillar: "Tiene un doble valor porque sale el disco y voy a hacer un streaming en mis redes sociales y acuden clubes de fans de todas partes. Es un buen inicio. Y el grito de la independencia de México se va a escuchar en todas partes".

Con semejante horizonte, reflexiona paulina Rubio reflexiona sobre el significado del éxito a sus 47 años. Y tras un breve instante da su visión: "El éxito es ver a mis dos hijos caminando de la mano hacia su colegio, ver a una mujer feliz y realizada, disfrutar de un momento en paz en familia con mi madre y mi abuela. El éxito no es la fama ni el número 1, sino ser mi propio jefe y poder escoger los proyectos y los momentos. Si llega el número 1 se lo debo a mi público y me lo llevo al corazón, por supuesto que sí".