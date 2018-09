Un Ramone en Málaga

Dos leyendas del punk-rock como Marky Ramone, quien fue quince años batería de The Ramones, y Greg Hetson, integrante de bandas como Circle Jerks o Bad Religion, actuarán juntos en La Trinchera el próximo 6 de octubre.

No todos los días pasa por Málaga un mito de punk como Ramone, un hombre que sigue en sus trece. "Mi estilo es el mismo. He tocado siempre el mismo estilo, no hay cambios. Añado algunos redobles, pero mantengo el mismo", aseguró en una reciente entrevista. Así que los nostálgicos de discos como 'Road to ruin' o 'End of the century', algunos de los más sonados de la banda en los que sí tocó Marky, están de enhorabuena.

Marky Ramone, de nombre auténtico Marc Steven Bell, tiene un pedigrí rockero que va más allá de la banda icónica del CBGB: tocó junto a otro emblema punk, más intelectual, Richard Hell en sus no menos legendarios Voidoids. Aunque, eso sí, el repertorio de su actual gira se circunscribe por entero al repertorio ramoniano más coreaba y botable.

Sonarán canciones absolutamente indelebles, porque supieron captar la esencia de las cosas. "La gente no cambia, cambia la tecnología. Nosotros aún tenemos las mismas frustraciones y cantamos sobre las mismas cosas. ¿Amor, corazones rotos, paz? El mundo es el mismo que en los días anteriores. Solo que la diferencia es que ahora todas las cosas se van rápido y tenemos diferentes plataformas para escucharlas", apunta Marky.

Hetson será el guitarrista de Marky y, según ha explicado, tocar con un Ramones es algo que "nunca" hubiera imaginado cuando, con 16 años, se presentó como extra en la película 'Rock and Roll High School' para ver a The Ramones, sobre quienes gira el argumento.